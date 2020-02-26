Транспорт 1 час назад

Всемирный банк призывает АМПУ навести порядок с землей в украинских портах

Эксперты ВБ считают, что для привлечения новых инвестиций и реализации масштабных проектов по развитию портовой инфраструктуры необходимо упорядочить земельные правоотношения в портах

Всемирный банк призывает АМПУ навести порядок с землей в украинских портах Всемирный банк призывает АМПУ навести порядок с землей в украинских портах
Порт "Ольвия". Фото: АМПУ

Эксперты Всемирного банка на запрос Мининфраструктуры и при активном участии специалистов Администрации морских портов Украины (АМПУ) представили отчет по результатам исследования перспектив совершенствования управления портовой отраслью Украины.

Как отмечают в АМПУ, авторы отчета пришли к выводу, что в процессе дальнейшего реформирования портовой отрасли целесообразно обеспечить приближение к модели управления "порт-лендлорд".

Значительное внимание уделено опыту реализации модели "порт-лендлорд" в разных странах мира и ее внедрению в Украине. В частности, рассмотрены реальные практики управления земельными ресурсами в портах в "новых" странах-членах ЕС из Восточной Европы, которые имели во многом схожие с Украиной исходные условия в начале реформы: Румыния, Болгария, Словения, Польша, Хорватия, страны Балтии.

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В то же время аналитики Всемирного банка отмечают, что текущая ситуация в украинских портах не укладывается ни в одну из четырех классических моделей управления портовой отраслью.

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На примере порта "Пивденный" эксперты проиллюстрировали фрагментированность землевладения и землепользования в морских портах (распределено между органами местной власти, областными государственными администрациями, частными субъектами).

"Для привлечения новых инвестиций и реализации масштабных проектов по развитию портовой инфраструктуры необходимо упорядочить земельные правоотношения в портах", — отмечают эксперты.

Заключительный раздел исследования содержит анализ возможных путей реформирования портовой отрасли Украины и, в частности, портов стратегического значения, а также корпоратизации АМПУ с целью повышения эффективности управления украинскими морскими портами.

"Вместе с тем это создаст уникальную возможность для Украины: воспользовавшись мировым опытом, разработать индивидуальную, современную форму управления морскими портами", — заключают авторы исследования.

Напомним, по итогам 2019 года морские порты Украины увеличили объемы перевалки грузов на 18,4% и вышли на рекордные показатели за всю историю существования (исключая порты, расположенные в Крыму).

 

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