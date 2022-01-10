Украинский Focus Estate Fund купил крупный торговый центр в Польше

В польском городе Ополе украинский инвестиционный фонд недвижимости Focus Estate Fund приобрел у международной инвестиционной компании abrdn торговый центр Turawa Park. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"Это наш четвертый актив в Польше, и мы планируем продолжить масштабирование нашего портфеля на польском рынке, где мы присутствуем более пяти лет", — заявил генеральный партнер фонда Максим Школьник.

Посредником в сделке выступила управляющая торговым центром BNP Real Estate. Сумма сделки не разглашается.

Turawa Park — многоформатный торговый центр, общая площадь которого составляет свыше 35 тысяч кв. м. В ТРЦ — более 60 магазинов. В него также входят галерея площадью 18 тысяч кв. м и ритейл-парк на 8 тысяч кв. м. Площадь магазинов формата DIY составляет 9 тысяч кв. м, а парковка рассчитана на 1 320 машиномест.

Якорные арендаторы Turawa Park — бренды Carrefour, Reserved, Sinsay, Media Expert, Action, Smyk.

"Мы видим хорошие перспективы в сегменте розничной торговли с добавленной стоимостью, в котором мы работаем. Нестандартные ритейл-парки и торговые центры у дома оказались одними из самых устойчивых классов во время пандемии. Что касается самой сделки, то она была довольно сложной, и я хотел бы поблагодарить команду abrdn за профессиональный и взвешенный подход", – сообщил Школьник.

В портфель Focus Estate Fund входят также три торговых центра в польских городах Сандомир, Згожелец и Бартошице. При этом в конце 2021 года фонд продал два своих торговых объекта в Чехии инвестиционной группе DRFG: Centro Ostrava Retail Park и Most Retail Park.

Focus Estate Fund — инвестиционный фонд недвижимости, который занимается непремиальными торговыми объектами среднего формата в странах Центральной и Восточной Европы.

Ранее инвестиционный фонд недвижимости Focus Estate Fund со штаб-квартирой в Киеве Focus Estate Fund заключил сделку по покупке единственного торгового центра Galeria Sandomierz площадью 5,4 тысячи кв. м в польском городе Сандомир.

В Украине одной из крупных сделок по торговым центрам стала покупка ООО "Оптовая сеть 2011"/ТРЦ Sky Mall — ООО "Славиан" Сергея Брюховецкого выложил $150 млн банку "Пивденный" и Ивану Фурсину.