Топ-10 сделок и страхи зарубежных инвесторов перед Путиным и коррупцией: итоги M&A-2021

Объем сделок M&A, куда в том числе отнесли корпоративные сделки, сделки по приватизации и венчурные сделки по технологическим компаниям, в 2021 году составил $2,72 миллиарда. Это в 2,3 раза больше, чем в 2020-ом, когда насчитали $1,02 млрд, и даже выше 2019-го — тогда рынок оценивался в $2,1 млрд.

По деньгам и активности лидирует IT

Согласно предварительным оценкам инвестиционной компании InVenture, объем сделок M&A, куда в том числе отнесли корпоративные сделки, сделки по приватизации и венчурные сделки по технологическим компаниям, в 2021 году составил $2,72 миллиарда. Это в 2,3 раза больше, чем в 2020-ом, когда специалисты компании насчитали $1,02 млрд, и даже выше 2019-го — тогда рынок оценивался в $2,1 млрд.

Количество сделок также увеличилось до 112, в 2020 году их было 64, в 2019-м — 76.

При этом, уточняют авторы исследования, “учитывая невысокую публичность и прозрачность сделок… размер рынка может быть выше как минимум на 20% и, соответственно, оценивается в более $3,2 млрд".

Самым активным был IT-сектор, где прошло 32 сделки на общую сумму $789 млн (включая привлечение инвестиций). 19 сделок на $234 млн состоялось в сельхозе — преимущественно покупали компании в сфере растениеводства. Благодаря приватизации государственных спиртзаводов 14 сделок произошло в пищепроме, но сумма их относительно невелика — $58 млн. 8 сделок произошло в финансовом секторе на $109 млн, об этом более подробно Delo.ua писало ранее. По 8 сделок пришлось на добывающую промышленность (сумма — $108 млн) и на транспорт и складское хозяйство ($34 млн) — здесь преимущественно покупали зерновые элеваторы.

Если смотреть на количество денег, также лидирует IT со своими $789 млн. На втором месте строительство и недвижимость, где шесть сделок привлекли $650 млн. Далее металлургия, здесь всего одна сделка, зато на целых $340 млн (более подробно читайте далее). Уже упомянутое сельское хозяйство “потянуло” на $234 млн.

Две сделки общей стоимостью $142 млн произошли в нефтехимической промышленности. 6 сделок на $130 млн пришлось на сектор розничной торговли.

Следует отметить, что в свой расчет инвестиционные аналитики не включили ряд неподтвержденных или планируемых транзакций, таких как: покупка Glovo сервиса Zakaz.ua за $60 млн, приобретение "Укрпочтой" за $10 млн АльпариБанка, покупка грузинским банком TBC Bank банка Piraeus за $15 млн. Также в состав сделок не вошли крупный инвестраунд по привлечению $800 млн стартапом Revolut украинца Влада Яценко от японского конгломерата SoftBank Vision Fund 2 и американского хедж-фонда Tiger Global Management; и сделка по Firefly Aerospace Макса Полякова, которая привлекла $200 млн.

Самые крупные сделки-2021

Самые крупные сделки по сумме согласно данным базы InVenture "M&A in Ukraine 2021" выглядят следующим образом:

$400 млн. За столько Николай Круць в октябре продал азербайджанскому NEQSOL Holding (также владеет Vodafone Украина) 100% ЧАО "Ивано-Франковск цемент". Ранее аналитики Concorde Capital объясняли, что компания дублирует свой азербайджанский бизнес-портфель в Украине, вкладываясь в надежные сектора: телеком и строительство.

$340 млн. Во столько аналитики Inventure оценивают покупку через процедуру вывода активов в результате банкротства Днепровского металлургического комбината Днепровским коксохимическим заводом, который входит в группу Metinvest Рината Ахметова. Это произошло в июле.

$200 млн привлекли Максим Литвин, Алексей Шевченко и Дмитрий Лидер от Baillie Gifford, General Catalyst, BlackRock на стартап Grammarly в ноябре.

$150 млн* ООО "Славиан" Сергея Брюховецкого выложил банку "Пивденный" и Ивану Фурсину за ООО "Оптовая сеть 2011"/ТРЦ Sky Mall в июне.

$142 млн потратила компания Metinvest B.V. на покупку 75% доли Покровской угольной группы (шахтоуправление "Покровское", Свято-Варваринская обогатительная фабрика) у Fintest Trading Co Limited Виктора Нусенкиса в марте.

$100 млн* в октябре 2021 года заплатил Димитриос Анифантакис из Греции Нисану Моисееву за Glusco Energy S.A (сеть АЗС Glusco). Однако, как ранее писало Delo.ua, там не все так гладко, как кажется.

$100 млн привлек People.ai Олега Рогинского от Mubadala Investment Co., Akkadian Ventures, ICONIQ Capital, Lightspeed Venture Partners в августе.

$85 млн VistaPrint заплатил Дмитрию Сергееву (а также соинвесторам из ЕБРР и TMT Investments) за 100% Depositphotos и Сrello в ноябре.

$70 млн понадобилось катарским Nebras Power Investment Management B.V. / Qatar Electricity & Water Company, Qatar Investment Authority на покупку возобновляемых генерирующих мощностей (ООО "Волынь Вест Винд-1", ООО "Волынь Вест Винд-2", ООО "Фри Энерджи Геническ", ООО "Скифия-Солар-1", ООО "Скифия-Солар-2", ООО "Порт Солар", ООО "Терслав", ООО "Сан Пауэр Первомайск") у Василия Хмельницкого и Сергея Евтушенко в апреле.

$68 млн привлек Creatio (Terrasoft) Катерины Костеревой от Volition Capital и Horizon Capital.

Что касается отмеченных звездочкой* позиций, здесь аналитики InVenture заявляют, что не гарантируют полной достоверности. “Оценка стоимости некоторых транзакций основывается на экспертных оценках и сравнительных методах оценки стоимости активов и может не включать кредиторскую задолженность, что в свою очередь может быть следствием завышения стоимости сделки”, — сообщают в компании. Речь идет, в частности, о сделках по ТРЦ Sky Mall и Glusco.

Иностранные инвесторы боятся Путина и коррупции

Если ранее иностранные инвесторы не заходили в Украину из-за Covid-19, то в 2021 году первоочередной проблемой для них стал риск военного вторжения РФ и то, что Владимир Путин сосредоточил множество солдат на границе. В качестве доказательства Алексей Олейников, управляющий партнер InVenture, приводит прямую речь одного из системных инвесторов, не называя, впрочем, ни компании, ни имени собеседника. “На данный момент мы приостанавливаем любые дальнейшие инвестиции в Украину с нашей стороны. Для нас становится все более очевидным и вероятным, что России, которая сейчас загнана в угол, придется предпринять какие-то действия на украинской территории, поэтому рискованно вкладывать деньги в Украину, пока мы не поймем, что это за действия”, — говорит собеседник Олейникова.

По словам инвестора, ряд проектов уже переезжают из Киева в Лиссабон и в ближайшее время возможна продажа ряда активов в Украине.

Также инвесторы считают Украину наиболее коррумпированной страной среди стран, близких к Евросоюзу, и видят, что власть связана с частными интересами.

Так, развитию рынка слияний и поглощений помешали такие конфликты, как иск в суд в Гааге на $4,5 млрд со стороны китайского инвестора Beijing Skyrizon к государству Украина из-за предприятия "Мотор Сич". “Данный конфликт приобрел большой резонанс внутри бизнес-сообщества Китая и заставил многие китайские компании отложить свои планы по инвестированию в экономику Украины”, — говорят аналитики.

Также инвесторы боятся, что их права не будут соблюдать. Это доказывает, к примеру, тот факт, что перед приватизацией “Объединенной горно-химической компании”, которая намечена на 17 декабря 2021 года, появилось сообщение от международных аудиторов из BDO Corporate Finance о том, что международные компании не готовы к участию в аукционе, потому что им не хватает гарантий защиты. Источники Delo.ua в Кабмине при этом уточнили, что сам проект распоряжения, который гарантирует международному инвестору безопасность инвестиций, уже подготовлен, однако по какой-то причине до сих пор не обнародован.

Впрочем, для опасений есть причины: статус международного инвестора не слишком спасает от проблем с правоохранительными органами. В частности, об этом свидетельствует кейс “АрселорМиттал Кривой Рог”, который описывало ранее Delo.ua.

Достаточно странным выглядит скандал с госпредприятием “Гарантированный покупатель”, который погасил задолженность по зеленому тарифу, однако не всем — ДТЭК остался не у дел, о чем также писало Delo.ua.

Позитивом, по факту, осталась лишь земельная реформа. Даже инвестняни, закон о которых был подписан еще в феврале 2021 года, не слишком помогли. Еще в конце августа 2021 года в эксклюзивном интервью нашему изданию исполнительный директор UkraineInvest Сергей Цивкач заявлял, что наработано 26 заявок на господдержку. 14 декабря 2021 года, спустя несколько месяцев, премьер-министр Денис Шмыгаль во время форума MakeItUkraine отметил, что лишь на этой неделе появились две первые реальные заявки на получение поддержки от государства на общую сумму $96 млн. Один из проектов в сфере агропереработки. С огромной вероятностью речь идет о расширении завода по производству лапши быстрого приготовления “Роллтон” в Белой Церкви, куда, по словам гендиректора украинского филиала Mareven Food Holdings Ltd Май Ван Миня, инвестируют $100 млн в течение 5 лет. Второй — производство утепляющих материалов, минеральной ваты.

Всего же зарегистрированных “пожеланий получить заявку” 27. На один больше, чем было в августе.