Денис Шмыгаль обещает $6,5 млрд иностранных инвестиций в 2021 году

В этом году объем иностранных инвестиций в Украине вместе с реинвестициями составит 6,5 млрд долларов.

Об этом во время второго ежегодного форума UkraineInvest заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"15 миллиардов долларов инвестиций ежегодно с 2025 года утвердили в стратегии экономического развития до 2030 года. Уже в этом году мы ожидаем, что объём иностранных инвестиций, включая реинвестиции, будет самым большим за последние 5 лет и составит 6,5 млрд долларов", — заявил Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что в Украине заработала система государственных стимулов для больших инвестиционных проектов, а в феврале этого года вступил в силу закон о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями, который предполагает ряд стимулов для проектов свыше 20 млн долларов.

"На этой неделе будут поданы две первые заявки на получение государственной поддержки. Общая сумма инвестиций по этим двум заявкам составляет более 96 млн долл. Это проекты в сфере агропереработки и в сфере производства утепляющих материалов, минеральной ваты. Это актуально с точки зрения будущей Программы энергоэффективности", — заявил премьер.

Он подчеркнул, что также есть зарегистрированные пожелания на 27 таких проектов на 2 млрд долл.

"Ожидаем, что процесс будет двигаться быстрее", — подытожил Денис Шмыгаль.

Как уточнил Сергей Цивкач, исполнительный директор InvestUkraine, первая заявка была подана сегодня, 14 декабря 2021 года, вторая будет подана до конца недели.

Ранее Сергей Цивкач в интервью Delo.ua рассказал, что на конец августа 2021 года было заявок на общую стоимость $1,7 млрд.

Как видим, уже полгода прошло с подписания президентом Владимиром Зеленским закона "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине". Слово "инвестняня" за это время стало одним из самых популярных в украинской политике, а реальных инвестиций в экономику Украины нет.