"Тысяча Зеленского": Шмыгаль рассказал, как украинцам получить деньги

Оформление карты для выплаты 1 тысячи грн за вакцинацию против коронавирусной инфекции Covid-19 будет бесплатным.

Об этом 12 декабря сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, программа "еПоддержка" должна заработать вовремя.

Глава правительства подчеркнул, что эта программа позволит поддержать бизнес, который наиболее ощутил последствия пандемии, и привлечь людей к вакцинации.

"На первом этапе программа будет реализовываться с 19 декабря через приложение Дiя. Украинцы смогут оформить виртуальные карты, разработанные специально для выплат. Оформление карты "еПоддержка" бесплатно и без платы за обслуживание. Потратить одну тысячу грн можно будет на определенный список услуг", – рассказал Шмыгаль.

Глава Кабмина также отметил, что правительство уже приняло все необходимые решения, чтобы программа заработала в срок.

"На первом этапе проект будет доступен украинцам в приложении "Дія". Подать заявку можно будет в несколько кликов при наличии "зеленого" сертификата", – рассказал он.

Напомним, Зеленский 15 ноября анонсировал раздачу денег вакцинированным украинцам.

В частности, Зеленский пообещал, что программа будет действовать дольше, чем месяц, поэтому все вакцинированные, в том числе и люди преклонного возраста, получат деньги.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль пояснил, что новая госпрограмма направлена на поддержку отдельных отраслей экономики.