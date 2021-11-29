Китайский инвестор "Мотор Сичи" требует 4,5 млрд долларов: подан иск к Украине в суд Гааги

Китайская инвестиционная компания Skyrizon подала заявление в Постоянный арбитражный суд в Гааге с требованием вынести постановление о нарушении Украиной двустороннего инвестиционного соглашения по предприятию «Мотор Сич».

Как сообщает Global Times, компания Skyrizon требует от Украины компенсации в размере 4,5 млрд долларов. Китайские инвесторы отмечают, что понесли значительные убытки как в Украине, так и в КНР. Компания заявила, что будет использовать все возможные легальные методы для защиты своих прав.

29 января 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении трех граждан Китая и четырех китайских компаний, включая Skyrizon, которые заморозили их активы в Украине.

Напомним, скандал вокруг предприятия "Мотор Сич" продолжается уже несколько лет. История с китайскими инвесторами началась в 2014 году, когда фактический владелец предприятия Вячеслав Богуслаев решил переориентировать сбыт на китайский рынок. Причем китайцы в довесок к украинским двигателям хотели получить военные технологии.

В феврале 2015 года "Мотор Сич" и компания Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment подписали меморандум, который предусматривал строительство завода авиадвигателей в китайском городе Чунцин, где украинская сторона планировала выступать как проектировщик. При этом сумма инвестиций должна была составлять около 250 млн долларов.

В 2016 году ряд компаний, связанных с китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investmen, фактически выкупили контрольный пакет предприятия. Но сделку не одобрил Антимонопольный комитет, а в 2017 году СБУ начала расследовать это дело.

В августе 2019 года Украину посетил советник президента США Джон Болтон, который в ходе встречи с президентом Владимиром Зеленским, помимо заверения в дружбе и поддержке со стороны США, предостерег Киев от вредного сотрудничества с Китаем. В итоге в марте 2021 года суд уже в который раз арестовал имущество "Мотор Сичи", а затем решением СНБО завод был возвращен в госсобственность.

«Мотор Сич» — одна из ведущих в мире корпораций, которая занимается разработкой, производством, ремонтом и сервисным обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок.