Украинский авторынок в июне полностью восстановился и пошел в рост

В июне рынок новых легковых автомобилей полностью восстановился от последствий карантина и пандемии, и даже возобновил рост продаж по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом рассказали в информационно-аналитической группе Auto-Consulting.

Там подчеркивают, что июнь также стал рекордным месяцем по объему продаж в 2020 году — так, за этот месяц были реализованы 7138 новых легковых автомобилей.

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По сравнению с маем дилеры прибавили в продажах на 22%, но даже в сравнении с прошлогодним июнем был зафиксирован рост продаж на 4,7%. Таким образом, украинский авторынок вернулся к росту, который он демонстрировал и до карантина.

Всего же по итогам первого полугодия дилерам удалось реализовать 36,8 тысяч новых легковых автомобилей, что на 5% меньше, чем годом ранее.

В компании отмечают, что активный июнь привел не только к росту продаж, но и существенным переменам позиций основных брендов на рынке. "Лидером украинского авторынка вновь стала Renault благодаря стремительному росту продаж на 36%. Улучшил свои позиции Hyundai, который прибавил сразу 52%. А Peugeot удалось увеличить продажи на все 70% и в итоге стать №6 на украинском авторынке. Так высоко Peugeot еще не поднималась", — говорят аналитики

Рост более 70% продемонстрировала также Skoda (№4 в июне) и Suzuki (№7 в июне). Вернулись в Топ-10 Ford и Nissan. А вот премиум-бренды в июне похвастаться такими же показателями роста не смогли. Одна только Audi демонстрировала увеличение сбыта на 28%.

В июне не произошла смена самой продаваемой модели, добавляют в группе. Нею опять стал Kia Sportage (576 штук), хотя Kia в июне сработала на уровне майских показателей.

Но у Renault Duster, с ростом продаж на 18%, не хватило запаса, чтобы опередить Sportage. А вот Skoda Octavia в июне смогла обойти и Renault Logan, и Hyundai Tucson, и Land Cruiser Prado и стать №5 среди самых продаваемых моделей месяца.