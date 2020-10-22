Бизнес 10 минут назад

Украинский бизнес подал 300 заявок на франшизу интернет-магазина "Розетка"

Только 5% предпринимателей, подавших заявку, хотят брать кредит, чтобы оплатить открытие точки, 3% привлекут для этого инвестиции, а 88% вложат свои деньги

Фото: Facebook/Владислав Чечёткин Фото: Facebook/Владислав Чечёткин
Фото: Facebook/Владислав Чечёткин

За неделю более 300 украинских предпринимателей подали заявки на то, чтобы открыть точки выдачи интернет-магазина "Розетка" в своем городе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор "Розетки" Владислав Чечеткин.

Кратко и по делу в Telegram

По его словам, 15 октября интернет-магазин "Розетка" объявил о запуске франшизы — точки выдачи товара, заказанного в интернет-магазине.

"В создание точки (оборудование, мебель, оснащение склада, ремонт, вступительный̆ взнос) они должны вложить 630 тысяч грн. Это почти 190 млн грн, которые люди готовы инвестировать, чтобы стать нашими партнерами, чтобы быть сопричастными бренду Rozetka", — написал Чечеткин.

Он отметил, что только 5% предпринимателей, подавших заявку, хотят брать кредит, чтобы оплатить открытие точки, 3% привлекут для этого инвестиции, а 88% вложат свои деньги.

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"Они представляют совершенно всю Украину, и большие, и маленькие города — от Киева до Ични, где живет 10 тысяч человек", — добавил директор.

Напомним, в ноябре 2018 года после периода согласования и получения разрешения АМКУ, маркетплейсы EVO и Rozetka завершили сделку по созданию объединенной компании.

Rozetka основана в 2005 году в Киеве как онлайн-магазин электроники и бытовой техники. В последующие годы компания трансформировалась в мультикатегорийный онлайн-супермаркет.

ООО "Розетка.УА" в 2017 году увеличила выручку на 24,5% — до 6 млрд грн, а ее чистая прибыль выросла на 9,3% — до 8,91 млн грн.

Летом 2017 года инвестиционная компания Horizon Capital, один из лидеров рынка private equity в Украине, сообщила о покупке миноритарного пакета акций Rozetka.ua у Ирины и Владислава Чечеткиных, однако размер этого пакета не оглашался.

 

 

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