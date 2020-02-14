IT и Телеком 1 час назад

Украинский топ-менеджер покидает российский "Вымпелком"

Василь Лацанич оставит пост гендиректора компании из РФ

Украинский топ-менеджер покидает российский "Вымпелком" Украинский топ-менеджер покидает российский "Вымпелком"
Василий Лацанич. Фото: kp.ru

Генеральный директор ПАО "Вымпелком" Василь Лацанич оставит свой пост в июне 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба организации.

Указано, что сейчас компания ищет кандидата на замещение данной позиции.

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Известно, что Лацанич закончил Высший государственный музыкальный институт имени Николая Лысенко во Львове по специальности "Оперно-симфоническое дирижирование". Позднее обучался маркетингу в Москве, Брюсселе, Праге, Вене и Лондоне.

С 2001 года занимал должность руководителя отдела маркетинга ЗАО "Украинские мобильные системы" (UMC — Delo.ua), которая вскоре стала дочерней компанией ОАО "МТС". В 2005 году он был назначен на должность директора по маркетингу "МТС Украина". С сентября 2011 года по июнь 2017 года был вице-президентом ПАО "Мобильные телесистемы" по маркетингу и членом правления компании.

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Напомним, в ноябре 2017 года Лацанича избрали генеральным директором ПАО "Вымпелком" сроком на 3 года. Он вступил в должность 10 января 2018 года, сменив на этом посту Шелля Йонсена.

Как известно, "Вымпел-коммуникации" — российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги под брендом "Билайн". Входит в группу компаний Veon Ltd.

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