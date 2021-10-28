Украинскую компанию Depositphotos выкупили американцы за $85 млн

Украинскую компанию, разрабатывающую популярный фотосток Depositphotos и онлайн-редактор Crello, выкупила американская компания VistaPrint. Сумма сделки составила $85 млн — это крупнейшая сделка на украинском IT-рынке за последние несколько лет.

Об этом пишет ain.ua.

Отмечается, что американцам отошел украинский фотосток Depositphotos и дочерние структуры компании. Среди них — графический онлайн-дизайнер Crello, фотостудия Lightfield.Productions, интернет-журнал о фотографии и визуальной культуре Bird In Flight, журнал WAS.

Основатель компании Дмитрий Сергеев полностью отходит от управления и покидает компанию. По оценке Forbes, от сделки он получит около $47,9 млн.

По словам Дмитрия Сергеева, представители VistaPrint сами связались с руководством Depositphotos. Переговоры, due diligence и заключение сделки заняли несколько месяцев — почти все проходило удаленно. За все это время была только одна личная встреча: представители VistaPrint из Европы и США прилетели в Киев. Сделку планировали закрыть до осени 2021 года, но из-за разрешения в АМКУ это произошло позже, 1 октября 2021 года.

Как пишет dev.ua, летом текущего года Сергеев оценивал свой проект значительно дороже — в $200 млн.

"Если Depositphotos выйдет на плато меньше, чем 20-30% роста в год, его нужно будет либо продавать, либо иначе структурировать", — говорил основатель компании в интервью Forbes летом 2021 года. На тот момент фотобанк, по его словам, рос на 50% в год.

На вопрос, почему сумма сделки такая небольшая, Сергеев отметил, что ему дали возможность полностью выйти из компании.

"All cash deal (сделка полностью за наличные деньги. — Ред.). Обычно все же ставят условия: к примеру, тебе дают большую сумму, но ты должен несколько лет проработать и показать результат. А если что-то пошло не так — сумма уменьшается. Мне же предоставили полную свободу: если захочу, я смогу докупить акций Cimpress, которая, я уверен, будет только дорожать. И возможность полностью выйти и наблюдать за развитием компании со стороны. Я согласился бы получить в 3 раза меньше денег, но сразу, и получить полную свободу выбора. Контроль над Depositphotos я на 100% утратил и бразды правления передал Вадиму Нехаю", — заявил Сергеев.

Он уточнил, что Вадим Нехай, занимавший пост руководителя, остается в компании и присоединится к Vista в качестве вице-президента VistaCreate (Crello) и Depositphotos, и продолжит управлять командами под руководством президента Vista по международному бизнесу Флориана Баумгартнера.

Купила украинские проекты крупная американская компания, работающая в сфере дизайна и маркетинга VistaPrint. Она является частью американско-ирландской компании Cimpress со штаб-квартирой в Дублине, которая торгуется на Nasdaq. Сейчас годовая выручка VistaPrint достигает более $1,4 млрд. В компании 29 офисов в мире, 17 млн клиентов среди малого бизнеса и около 6000 сотрудников. За год VistaPrint потратила на трансформацию бренда около $250 млн, купив несколько дизайнерских платформ.

Компания имеет проекты по созданию контента для Facebook, Instagram, TikTok и других соцсетей, разработке логотипов и брендбуков, а также печати вывесок и мерча.

Фотосток Depositphotos будет работать в неизменном формате. Руководить командами фотостока и фоторедкатора продолжит CEO Depositphotos Вадим Нехай, который займет должность вице-президента VistaCreate.

За год Vista собирается удвоить эту команду и привлекать украинские таланты в другие свои проекты. До трансформации 90% разработчиков Depositphotos базировались в Украине.

Depositphotos — едва ли не самый стабильный ресурс в украинском интернет-пространстве. Об этом свидетельствует статистика посещаемости. Суммарно за последние полгода ресурс посетили 23 млн пользователей. Сейчас на сервисе загружены 220+ миллионов файлов. 24 млн клиентов компании работают в 192 странах, и им предоставляется круглосуточная поддержка на 20 языках.