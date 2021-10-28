IT и Телеком 40 минут назад

Украинскую компанию Depositphotos выкупили американцы за $85 млн

Американцам отошел украинский фотосток Depositphotos и дочерние структуры компании: графический онлайн-дизайнер Crello, фотостудия Lightfield.Productions, интернет-журнал о фотографии и визуальной культуре Bird In Flight, журнал WAS

Depositphotos выкупили американцы за $85 млн Depositphotos выкупили американцы за $85 млн
Depositphotos выкупили американцы за $85 млн

Украинскую компанию, разрабатывающую популярный фотосток Depositphotos и онлайн-редактор Crello, выкупила американская компания VistaPrint. Сумма сделки составила $85 млн — это крупнейшая сделка на украинском IT-рынке за последние несколько лет.

Об этом пишет ain.ua.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Отмечается, что американцам отошел украинский фотосток Depositphotos и дочерние структуры компании. Среди них — графический онлайн-дизайнер Crello, фотостудия Lightfield.Productions, интернет-журнал о фотографии и визуальной культуре Bird In Flight, журнал WAS.

Основатель компании Дмитрий Сергеев полностью отходит от управления и покидает компанию. По оценке Forbes, от сделки он получит около $47,9 млн.

Читайте также:
Kaspi.kz хочет купить третью компанию в Украине — крупного интернет-торговца

По словам Дмитрия Сергеева, представители VistaPrint сами связались с руководством Depositphotos. Переговоры, due diligence и заключение сделки заняли несколько месяцев — почти все проходило удаленно. За все это время была только одна личная встреча: представители VistaPrint из Европы и США прилетели в Киев. Сделку планировали закрыть до осени 2021 года, но из-за разрешения в АМКУ это произошло позже, 1 октября 2021 года.

Как пишет dev.ua, летом текущего года Сергеев оценивал свой проект значительно дороже — в $200 млн.

"Если Depositphotos выйдет на плато меньше, чем 20-30% роста в год, его нужно будет либо продавать, либо иначе структурировать", — говорил основатель компании в интервью Forbes летом 2021 года. На тот момент фотобанк, по его словам, рос на 50% в год.

На вопрос, почему сумма сделки такая небольшая, Сергеев отметил, что ему дали возможность полностью выйти из компании.

"All cash deal (сделка полностью за наличные деньги. — Ред.). Обычно все же ставят условия: к примеру, тебе дают большую сумму, но ты должен несколько лет проработать и показать результат. А если что-то пошло не так — сумма уменьшается. Мне же предоставили полную свободу: если захочу, я смогу докупить акций Cimpress, которая, я уверен, будет только дорожать. И возможность полностью выйти и наблюдать за развитием компании со стороны. Я согласился бы получить в 3 раза меньше денег, но сразу, и получить полную свободу выбора. Контроль над Depositphotos я на 100% утратил и бразды правления передал Вадиму Нехаю", — заявил Сергеев.

Он уточнил, что Вадим Нехай, занимавший пост руководителя, остается в компании и присоединится к Vista в качестве вице-президента VistaCreate (Crello) и Depositphotos, и продолжит управлять командами под руководством президента Vista по международному бизнесу Флориана Баумгартнера.

Купила украинские проекты крупная американская компания, работающая в сфере дизайна и маркетинга VistaPrint. Она является частью американско-ирландской компании Cimpress со штаб-квартирой в Дублине, которая торгуется на Nasdaq. Сейчас годовая выручка VistaPrint достигает более $1,4 млрд. В компании 29 офисов в мире, 17 млн клиентов среди малого бизнеса и около 6000 сотрудников. За год VistaPrint потратила на трансформацию бренда около $250 млн, купив несколько дизайнерских платформ.

Компания имеет проекты по созданию контента для Facebook, Instagram, TikTok и других соцсетей, разработке логотипов и брендбуков, а также печати вывесок и мерча.

Фотосток Depositphotos будет работать в неизменном формате. Руководить командами фотостока и фоторедкатора продолжит CEO Depositphotos Вадим Нехай, который займет должность вице-президента VistaCreate.

За год Vista собирается удвоить эту команду и привлекать украинские таланты в другие свои проекты. До трансформации 90% разработчиков Depositphotos базировались в Украине.

Depositphotos — едва ли не самый стабильный ресурс в украинском интернет-пространстве. Об этом свидетельствует статистика посещаемости. Суммарно за последние полгода ресурс посетили 23 млн пользователей. Сейчас на сервисе загружены 220+ миллионов файлов. 24 млн клиентов компании работают в 192 странах, и им предоставляется круглосуточная поддержка на 20 языках.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

PayPal не собирается покупать социальную платформу Pinterest — СМИ
PayPal не собирается покупать социальную платформу Pinterest — СМИ
Kaspi.kz хочет купить третью компанию в Украине — крупного интернет-торговца
Kaspi.kz хочет купить третью компанию в Украине — крупного интернет-торговца
Киберзащиту полиции, УЗ и "Украэроруха" и "Укрэнерго" обеспечивала фиктивная фирма — СБУ
Киберзащиту полиции, УЗ и "Украэроруха" и "Укрэнерго" обеспечивала фиктивная фирма — СБУ
Загрузка...
Новое видео
Андрей Ставницер о бизнесе, партнерстве, образовании и синергии

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Украине вводят документ о противопоказаниях к вакцинации от Covid-19: Ляшко назвал дату

  3. Вышел трейлер анимации от Disney и Pixar — спин-оффа культовой серии "История игрушек"

  4. Обязательная вакцинация нарушает права человека? Решения ЕСПЧ доказывают обратное

  5. На украинцах будут испытывать две вакцины от COVID-19: Минздрав дал разрешение

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...