Транспорт 20 минут назад

"Укравтодор" закончил строительство бетонной дороги "Николаев-Кропивницкий" — Кубраков

В Кабмине хотят увеличить количество дорог в Украине из цемента

Строительство трассы "Николаев-Кропивницкий". Фото: "Укравтодор" Строительство трассы "Николаев-Кропивницкий". Фото: "Укравтодор"
Строительство трассы "Николаев-Кропивницкий". Фото: "Укравтодор"

"Укравтодор" закончил строительство из бетона ранее одной из самых ужасных дорог в Украине сообщением "Николаев-Кропивницкий".

Об этом сообщил руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков во вторник, 17 ноября, на пресс-конференции по итогам работы за год.

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Он заявил, что в правительстве хотят увеличить количество украинских дорог из цемента.

"В четверг, 19 ноября, мы открываем дорогу "Кропивницкий-Николаев", 66 км дороги по Николаевской области сделаны полностью из бетона, это бетонная дорога, в четверг мы уже пускаем движение официально по этой дороге. Есть, конечно, люди, которые там уже сейчас как-то пробираются через села и едут по ней, но в четверг мы открываем движение официально", — отметил Кубраков.

По его словам, также завершается строительство трассы "Днепр-Решетиловка".

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"Также "Днепр-Решетиловка" по территории Полтавской области. В середине декабря мы открываем обход Кобыляк, полностью до границы с Днепропетровской областью мы запускаем, она также бетонная", — доложил он.

Как известно, до ремонта трасса "Николаев-Кропивницкий" считалась одной из самых ужасных дорог в Украине.

В сети публиковали снимки этой дороги, сравнивая ямы на ней с кратерами на Луне.

Напомним, Кабмин распределил все 66 млрд грн денег Фонда борьбы с COVID-19 еще в конце июля. Причем из него 35 млрд грн Кабмин направил на ремонт автомобильных дорог. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.

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