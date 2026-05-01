Українська модель управління: як війна перебудувала операційну механіку бізнесу

Ззовні — та сама компанія. Той самий продукт, ті самі клієнти. Але всередині вона вже працює інакше: інша швидкість рішень, координація, горизонт планування. За чотири роки війни операційна логіка українського бізнесу фундаментально змінилася.

Змінилася вимушено – через те, що невидима інфраструктура, на якій трималися організації, почала руйнуватися ще під час ковіду, а повномасштабна війна цю трансформацію прискорила багаторазово. Формується нова управлінська архітектура – і її контури вже можна описати.

Горизонт скоротився – мислення загострилося

Стратегії на п'ять років більше не існує. У кращому випадку – лідерська амбіція, загальний напрямок руху, а далі планування в середньостроковій і короткостроковій логіці. McKinsey зафіксувала у 2024 році, що провідні компанії перейшли на цикли перерозподілу ресурсів в один, три або шість місяців замість річних бюджетів.

До 2022 року, коли ми говорили про безперервність бізнесу, про плани реагування на надзвичайні ситуації, про тестування нестандартних сценаріїв – всі кивали і навіть розробляли плани. Потім прийшла реальність, яка протестувала компанії замість них: щось спрацювало, щось ні – і це дало масив інформації, якого раніше просто не існувало. Зараз сценарне мислення будується на реальному досвіді, а не на теоретичних вправах.

Практичний приклад: коли почалася паливна криза через ескалацію на Близькому Сході, українські компанії не впали в паніку. Вони вже пройшли через дефіцит 2022 року і мали готові сценарії: що робити, якщо палива немає, ціни зросли, постачання нестабільне. Наша стартова позиція виявилася кращою, ніж у колег за кордоном – п'ять років постійних криз сформували звичку готуватися до того, що щось піде не за планом. Тут немає чому радіти – але це реальна конкурентна перевага.

Рішень стало більше – приймати їх по-старому неможливо

Скорочення горизонту – лише частина картини. В тій самій реальності різко зросла кількість рішень, які потрібно приймати швидко. Набір ризиків і непередбачуваність вимагають іншої пропускної здатності. Централізовані моделі, де кожне рішення тягнеться до керівництва, перетворилися на гальмо.

Для мене всі рішення категоризуються дуже просто – за двома шкалами. Перша: як швидко треба прийняти рішення. Друга: якою є ціна цього рішення. Коли ціна висока і часу немає – залишається тільки інтуїція. І тут варто зняти з неї містичний ореол: інтуїція – це накопичений досвід із різних ситуацій, з усіма упередженнями, які описав Канеман. У моменті нічого кращого за тренований досвід просто не існує. Коли ціна рішення низька – його краще передати на місця, де люди бачать контекст. А коли ціна висока і час є – працює класика: аналіз, дані, моделі, порівняння сценаріїв.

Війна різко збільшила кількість рішень з високою ціною й обмеженим часом – і одночасно перевантажила керівництво. Категоризація допомагає, але лише якщо компанія здатна делегувати.

І тут виникають дві характерні пастки. В стартапах – надмірна впевненість: кілька вдалих інтуїтивних рішень створюють ілюзію, що інтуїція працює завжди, і делегування здається зайвим. У великих організаціях – параліч: ціна кожного рішення висока, люди уникають ризику й ескалюють нагору, а нагорі пропускна здатність уже вичерпана.

І перше, і друге – наслідок того, що компанії часто не мають інфраструктури для розподіленого прийняття рішень. Втім її побудова також стає викликом через зміну звичних умов роботи.

Петро більше не на своєму поверсі

До війни більша частина організаційного знання передавалася неформально. Новий працівник приходив в офіс, його проводили поверхами: тут юристи, тут фінансисти, а ось Петро – якщо є питання по закупівлях, зайди до нього. Далі – спільні обіди, кава в коридорі, розмови після нарад. Так вибудовувалися зв'язки, на яких трималася реальна операційна ефективність.

Зараз Петро, в кращому випадку, бачить третину колег в офісі. Немає неформального спілкування, немає контексту для звернення. Нова людина просто не знає, до кого з якими питаннями йти.

Це накладається і на дефіцит кадрів в самих командах. Кількість штатних працівників скоротилася з 7 мільйонів до 5,3 мільйона. Дефіцит кадрів став головною проблемою для 60% підприємств – більшою, ніж навіть безпекові ризики. У багатьох компаніях мережа зв'язків, на якій трималася координація, була фактично зруйнована.

Бізнес вимушений шукати відповідь і на це.

З одного боку – через інвестиції в прозорі, задокументовані процеси, відокремлені від конкретних людей. Молодь здебільшого адаптується до автономної роботи швидше, але інших працівників цього потрібно цілеспрямовано навчати.

З іншого – цифрові системи, автоматизація та AI стають тим самим Петром. Зв'язки при цьому переходять у цифрову площину – і нові технології перетворюються на сполучну тканину організації замість коридорів та спільних обідів.

Коли ламаються люди – ламаються і процеси

Те про що ми говорили вище – необхідність приймати автономні рішення, скорочення контактів між людьми та самої кількості працівників – збільшує тиск на команду. І все це – в умовах хронічного стресу, спричиненого війною та всім, що її супроводжує.

Ключове завдання лідера зараз – нагадувати команді сенс того, що вона робить. Коли фізична близькість зникла, горизонт скоротився, а стрес став постійним фоном – саме сенс допомагає утримувати організацію як цілісність.

І друге, що здається банальним, але на практиці працює: змушувати людей відпочивати. Є ті, хто самостійно закривають ноутбук о шостій і йдуть. А є ті, хто не зупиниться, доки не впаде. Бачити цю різницю і діяти відповідно – пряме завдання керівника.

Коли мене запитують, чи можна вже говорити про українську модель успішного управління, я відповідаю: підсвідомо – так. Свідомо – ми ще формулюємо її. Але на практиці її вже видно: сценарне мислення і адаптивність замість довгострокових планів, швидке розподілене прийняття рішень, автоматизовані процеси на додаток до неформальних зв'язків і сенс як операційна інфраструктура, що тримає все разом.