Потребрынки 1 час назад

"Укркоопсоюз" запускает проект по установке платежных терминалов в малых селах Украины

Пилотный проект уже два месяца работает в одной из областей Западной Украины

Магазин "Укркоопсоюза". Фото: пресс-служа союза Магазин "Укркоопсоюза". Фото: пресс-служа союза
Магазин "Укркоопсоюза". Фото: пресс-служа союза

Организации потребительской кооперации Украины ("Укркоопсоюз") внедряют в своих магазинах проект "Є-все!", который позволит жителям самых отдаленных сел пользоваться возможностями интернет-торговли и оплачивать услуги онлайн. Как сообщил в интервью "Дело" председатель правления "Укркоопсоюза" Илья Гороховский, речь идет об установке терминалов в магазинах потребкооперации и помощи местному населению в части использования возможностей e-commerce и дистанционных платежей.

"В местном магазине можно будет пополнить телефон, сделать банковские платежи, оплачивать покупки в интернете. В перспективе в рамках этого же проекта хотим запустить отправку и получение денежных переводов. Ведь не секрет, что сельское население гораздо хуже городского работает с банковскими картами и онлайн-платежами. Мы хотим сделать эти возможности доступными для всех, кто традиционно приходит в магазины COOP за самым необходимым", — объяснил он.

Кратко и по делу в Telegram

Пилотный проект уже два месяца работает в одной из областей Западной Украины.  После анализа результатов эту практику планируют распространить в магазинах потребительской кооперации по всей Украине.

По словам Илья Гороховского, сегодня в малых и отдаленных селах демографическая ситуация крайне негативна: молодежь заинтересована жить и работать в крупных городах, многие работоспособные люди ищут работу за рубежом, в селах с населением до 200 человек магазины кооперации — единственная точка инфраструктуры. В "Укркоопсоюзе" считают, что для тех, кто сегодня живет и работает в сельской местности, надо обеспечить комфортный доступ ко всем тем услугам и возможностям, которые есть у городских жителей.

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Проект "Є-все!" будет работать в формате электронной полки с ассортиментом товаров и услуг, которые можно будет оформить через терминал в магазине. Посылка с заказом через несколько дней приедет в магазин или домой к заказчику. В перечень услуг входят плата за газ, электричество, телефонную связь, интернет, коммунальные платежи, погашение кредита и пр.

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