IT и Телеком 60 минут назад

"Укртелеком" запускает собственную сеть зарядных станций для электромобилей

В рамках пилотного проекта в январе установят 50 зарядок в Киеве и пригородах

Фото: ITC Фото: ITC
Фото: ITC

"Укртелеком" с 1 января начнет предоставлять услугу подзарядки личного электротранспорта UTrecharge. Как говорится в сообщении компании, Киеве и его пригородах установлено уже 11 зарядных станций.

Всего же в рамках пилотного проекта до конца января будет установлено 50 таких станций в Киеве, Ирпене, Ворзеле, Буче, Вышгороде и Борисполе.

Кратко и по делу в Telegram

Зарядные станции UTrecharge оборудованы двумя типами разъемов: TYPE 2 и TYPE F/SCHUKO (евро-розетка) мощностью 22 кВт и 3,5 кВт соответственно. Они позволяют заряжать электрические автомобили, велосипеды, самокаты, гироскутеры или другие приборы при условии наличия у пользователя собственного кабеля. Стоимость зарядки составит 9,90 грн за 2 кВт⋅ч.

Воспользоваться услугой можно будет после загрузки на смартфон (как на iOS, так и на Android) приложения UTrecharge. В нем клиент найдет адреса зарядных станций и другую необходимую информацию.

Читайте также:
Французская коммуна стала первым поселением в мире, полностью перешедшим на электрокары

"Укртелеком" отмечает, что внедрение услуги является частью деятельности компании по эффективному использованию ресурсов, высвобождаемых в результате технического переоснащения и модернизации телекоммуникационной инфраструктуры.

"Современное телеком-оборудование гораздо компактнее и не требует большого объема электроэнергии. Следовательно, ее избыток на модернизированных объектах теперь смогут использовать владельцы электротранспорта", — отмечается в сообщении.

Учитывая рост рынка электромобилей в Украине и, соответственно, спроса на электрические зарядные станции общего пользования, компания считает это направление бизнеса перспективным, в том числе с точки зрения поддержки технологий, не вредящих окружающей среде.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Как рынок жилой недвижимости Киева пережил 2020 год и что будет дальше
Как рынок жилой недвижимости Киева пережил 2020 год и что будет дальше
Микитасю объявили о подозрении в заказе похищения юриста и вымогательстве
Микитасю объявили о подозрении в заказе похищения юриста и вымогательстве
Bolt Food заработал в левобережной части Киева
Bolt Food заработал в левобережной части Киева
Загрузка...
Новое видео
Принимать решения опираясь на цифры или на интуицию? Михаил Шелемба, Датагруп. BWS 2020 / Delo UA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Зеленский издал указ об отстранении главы КСУ Тупицкого

  3. "Компромисс был ошибкой": СНБО одобрил проект Зеленского о тюрьме за ложь в е-декларациях

  4. На коронавирус и ремонт дорог: как за год Украина набрала долгов почти на 189 млрд гривен

  5. На Волыни рабочий убил коллегу струей воды в рот

Ивент
Монетизация талантов, инструменты накопления и мышление лидера: инсайты спикеров Zavtra
Монетизация талантов, инструменты накопления и мышление лидера: инсайты спикеров Zavtra
Ежегодно бизнес/медиа бюро еkonomika+ вместе с онлайн-медиа Delo.ua и дайджестом современной женщины WoMo собирает тинейджеров-лидеров, которые делятся со сверстниками актуальными навыками и знаниями
Загрузка...