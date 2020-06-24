IT и Телеком 20 минут назад

Укрыться за виртуальной частной сетью: что такое VPN и как он помогает защитить данные?

В условиях карантина вопрос кибербезопасности стал еще актуальнее

Фото: bigmir.net Фото: bigmir.net
Фото: bigmir.net

После того, как коронавирус разогнал офисы по домам, украинцы на себе ощутили прелести работы из дома и узнали о ключевых правилах корпоративных видеоконференций. Правда, в условиях карантина вопрос кибербезопасности стал еще актуальнее. Не так давно, например, в сеть утекли данные 500 тысяч пользователей сервиса для удалённой конференц-связи Zoom.

Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников и уберечь личную информацию в сети, можно воспользоваться одним из самых эффективных и популярных механизмов — виртуальной частной сетью. Или, проще говоря, VPN.

Кратко и по делу в Telegram

Как это работает? Внутри интернет-соединения создается защищенный канал передачи информации, через который компьютер, ноутбук или телефон обмениваются данными с сервером. VPN скрывает IP-адрес пользователя, так, чтобы его цифровой след оставался загадкой и для сайта, на который он заходит, и для умельцев, которые охотятся за любой чувствительной информацией. При этом даже провайдер не подозревает, чем же человек занимается в сети. Фактически, без VPN любое устройство может запросто подвергнутся атаке. Элементарный пример — общественные сети Wi-Fi в кафе или парках. Подключив к ним телефон у человека есть все шансы оказаться в лапах киберпреступников. Чтобы понять важность шифрования в таких ситуациях, стоит просто вспомнить, что хранится на телефонах. Речь не столько о музыке, личных переписках или фотографиях, сколько о паролях к социальным сетям и банковским картам.

Безопасность, кстати, не единственная функция виртуальной частной сети. Существует огромное количество ресурсов, к которым украинцам пока нет доступа. В том же Youtube много роликов, которые могут посмотреть только жители определенных регионов. Другой пример — у американской компании The Criterion Collection, которая занимается распространением классики кино, есть стриминговый сервис, работающий только в США или Канаде. VPN легко снимает географичиские ограничения, позволяя украинцам добраться до эксклюзивного контента.

Читайте также:
Инструменты информационной безопасности компании от топ-экспертов на Cybersafe.pandemic

Не последнюю роль играет и возможность обходить блокировки. Предположим, судьба забросила пользователя в Туркменистан, где недоступны Facebook и Twitter. Как участвовать в столь популярных на просторах украинского интернета общественно-политических дискуссиях? Или другой вопрос — как следить за любимым видеоблогером во время отпуска в Турции, где простым пользователям недоступен YouTube? С реальной угрозой цензуры в интернете поможет справиться VPN.

Но, при выборе сервиса виртуальной сети, нужно учитывать несколько важных нюансов. Интернет полон бесплатных вариантов, хотя они: во-первых иногда ограничивают скорость соединения, во-вторых не всегда могут обеспечить полноценную защиту. Из платных можно обратить внимание на NordVPN, PrivateVPN или Surfshark. Последний, например, предлагает бесплатную демо-версию кибербезопасности., а полноценная подписка обойдется меньше $2 в месяц.

Читайте также:
Инструменты информационной безопасности компании от топ-экспертов на Cybersafe.pandemic

Напомним, что 75% специалистов из области информационных технологий и инфобезопасности опасаются роста кибератак и эксплойтов из-за послабления режима самоизоляции.

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Компании хотят платить не за публикацию вакансии, а за результат — Роман Прокофьев, Jooble
Компании хотят платить не за публикацию вакансии, а за результат — Роман Прокофьев, Jooble
"Как научить ребенка эффективно учиться?": украинцев приглашают на бесплатный мастер-класс
"Как научить ребенка эффективно учиться?": украинцев приглашают на бесплатный мастер-класс
Браузер Google Chrome подвергся крупнейшей кибератаке
Браузер Google Chrome подвергся крупнейшей кибератаке
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: Тарас Мороз (Молоко від фермера) и Юрий Прус (AFA) о решениях для бизнеса

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. С 1 июля запускается рынок газа для населения: как он будет работать

  3. В Украине установлен новый антирекорд по заболеваемости COVID-19

  4. С 1 июля Киев отменяет льготный проезд для приезжих — Кабмин не дает денег

  5. Трагедия на Позняках: куда поселили жильцов взорвавшегося киевского дома (ФОТО, ВИДЕО)

Загрузка...