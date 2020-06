Инструменты информационной безопасности компании от топ-экспертов на Cybersafe.pandemic

25 июня на online-ивенте Cybersafe.pandemic 12 экспертов по кибербезопасности и CEO IT-компаний поделятся практическими инструментами, как организовать безопасный и защищенный доступ команды в удаленном режиме к компьютерной системе компании и модернизировать уже существующую систему обеспечения информационной безопасности.

Вместе со стремительным переходом мира в онлайн, а компаний — на удаленный режим работы, возросло количество кибератак и утечек конфиденциальной информации. В среднем компаниям, которые не используют инструменты киберразведки, для обнаружения взлома требуется целых 196 дней! Сейчас самое подходящее время для каждого бизнеса пересмотреть или выстроить стратегию кибербезопасности, пока компанией не заинтересовались злоумышленники.

О чем расскажут спикеры Cybersafe.pandemic

12 экспертов по защите информационных данных поделятся актуальной информацией о ключевых изменениях основных киберугроз при удаленном доступе к корпоративным данным и помогут организовать безопасный и защищенный доступ сотрудников из дома. Также вы узнаете, как обучить команду основам кибербезопасности, ведь по статистике Ponemon Institute в 54% случаев причиной атаки становится халатность работника или подрядчика компании.

СЕО провайдера сервисов в сфере кибербезопасности RMRF Сергей Аветисян расскажет о проблемах управления идентификацией и доступом и их роль в защите цифровых активов.

Консультант по кибербезопасности и цифровизации в Американской компании CRDF Global в Украине Михаил Чайкин расскажет о том, как построить формализованные IT-процессы в бизнесе и поможет внедрить методологии COBIT 5.

Предотвратить репутационные и финансовые риски компании от кибермошенничества поможет заместитель директора Украинской межбанковской ассоциации членов платежных система ЕМА Олеся Данильченко.

Как избежать утечки чувствительных данных, используя подход "Zero data", поделится опытом Product Manager at Very Good Security Ирина Зяхор.

О трансформации безопасности в 2020 году расскажут лидер направления IBM Security Андрей Кузьменко и ведущий технический эксперт IBM Security Виталий Воропай.

Сооснователь школы этичных хакеров Cyber School и компании Cyber Unit Егор Аушев объяснит, почему инвестиции в кибербезопасность — это не расходы, а обеспечение конкурентных преимуществ компании.

Создатель ПО Mirobase Михаил Яхимович поможет безопасно перевести сотрудников на удаленный формат работы и поделится инструментами измерения эффективности удаленных сотрудников.

"Мы пригласили поделиться опытом топ-экспертов, чтобы украинские предприниматели и IT-профи обновили корпоративные механизмы предотвращения кибератак и своевременно определили самые слабые звенья IT-безопасности в компании", — Александр Климашевский, продюсер Cybersafe.pandemic, digital-директор компании Ekonomika+

Новый формат участия FREE

Социальная миссия бизнес-медиа бюро Ekonomika+ — поддерживать предпринимателей, предоставляя необходимые знания и инструменты. Потому организаторы создали формат участия FREE, чтобы как можно больше компаний смогли обезопасить свои информационные данные и получить эффективные инструменты кибербезопасности. Все желающие смогут совершенно бесплатно получить доступ к выступлениям 4 спикеров.

Что такое online-ивент

Cybersafe.pandemic 25 июня пройдет в онлайн-формате. Организаторы позаботились о том, чтоб участники получили все возможности живого мероприятия через экран:

максимальный эффект присутствия за счет качественного видеопотока с нескольких камер и онлайн-монтажа в режиме реального времени;



возможность задавать вопросы спикерам во время выступления — их озвучит ведущий-модератор;

моментальный доступ к презентациям;

онлайн-чат с экспертами . Участники смогут проконсультироваться касательно своих кейсов в закрытом чате в заранее оговоренное время;

нетворкинг . В закрытой Telegram-группе соберутся более 400 участников из разных сфер, чтобы вместе найти решение нетривиальным задачам и противостоять угрозам кибератак, с которыми сталкиваются все компании рано или поздно.

Эти возможности доступны участникам, выбравшим FULL формат.

