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"Укрзализныця" нашла у себя двух медведей и отдаст их Нидерландам

Два непрофильных косолапых актива будут выдворены из Украины в более комфортное место проживания

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

"Укрзализныця" передаст в нидерландский зоопарк двух медведей, которые оказались на балансе Запорожской детской железной дороги. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполняющий обязанности председателя правления УЗ Иван Юрик.

"Двух косолапых, которые каким-то чудом (та еще история) оказались на балансе Запорожской детской железной дороги, мы передаем на реабилитацию и содержание в зоопарк Ouwehand Zoo. Это в городе Ренен, Нидерланды. Комфортное проживание им там гарантировано, еще и с бассейном и водопадом. Все расходы на трансфер и содержание берет на себя зоопарк", — написал он.

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По словам Юрика, животные, "к счастью, живы и здоровы", но задался вопросом, почему они не были переданы куда-то ранее.

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"Поиск нового дома для медведей длится несколько лет. Но центры для реабилитации медведей в Украине отказывались их принять к себе из-за отсутствия мест. Я благодарен общественной экологической организации Eco-Halych: Wildlife Rehab, которая сейчас помогает нам в этом вопросе. Сейчас мы проходим круги бюрократического ада и прорабатываем механизм передачи животных", — сообщил руководитель УЗ.

По его словам, можно ожидать, что уже в сентябре медведи будут жить "в зарубежном санатории".

"А мы здесь продолжим ломать копья с непрофильными активами... Точно знал, что в процессе продажи будут сюрпризы в виде бань, магазина "Юбилейный" или кафе "Вишенка", но медведей точно не ожидал. Но это история со счастливым финалом", — отметил Юрик.

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В "Укрзализныце" же в мае сообщали, что определили 182 непрофильных актива, среди которых оказались шесть магазинов, помещение спортклуба и четыре нежилых помещения.

По словам Юрика, вместо прибыли такие активы генерируют только лишние расходы. 11 объектов планируется в ближайшее время выставить на продажу через систему ProZorro.

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