"Укрзализныця" объявила тендер на закупку 2,5 тыс. полувагонов по новым ценам

26 апреля 2017, 16:54
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"Укрзализныця" повысила ожидаемою стоимость грузов полувагонов и объявила 11 тендеров на 2465 единиц

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Филиал "Дарницкий вагоноремонтный завод" ПАО "Укрзализныця" (УЗ) сегодня объявил процедуру закупки 2465 полувагонов общего назначения. "В целом это 11 лотов, из которых три по 500 ед., три по 100 ед., два по 250 и по 50 ед. и лот на 65 вагонов. Ожидаемая стоимость полувагона — 1216800 грн с НДС", — говорится в сообщении пресс-службы УЗ.

Полувагоны должны быть изготовлены в 2017 году и поставлены до 31 декабря этого года. В процедурах закупок могут принять участие на равных условиях отечественные и иностранные участники всех форм собственности и организационно-правовых форм. Тендерные предложения участников принимаются до 29 мая.

Для указания ожидаемой стоимости полувагона железнодорожники учли заключение экспертной комиссии Национального комитета по промышленному развитию.

Напомним, что с начала текущего года продолжается изготовление грузовых вагонов на собственных производственных мощностях ПАО "Укрзализныця". Три филиала-завода уже построили в 2017 году 172 полувагона и 2 окатышевоза.

Напомним, что в начале года УЗ объявляла тендеры на закупку 3,5 тыс полувагонов, однако ни одно машиностроительное предприятие Украины не подало свои заявки для участия в торгах. Вагоностроители пояснили это низкой ожидаемой ценой.

После ряда совещаний "Укрзализныце" было рекомендовано повысить ожидаемую цену, так как рыночные условия в начале 2017 года существенно изменились.

Всего в текущем году УЗ намерена закупить и изготовить на собственных мощностях около 9 тыс. грузовых вагонов. Планируется модернизация 12000 грузовых вагонов.

По словам члена правления ПАО "Укрзализныця" Иренеуша Василевского в 2017 году капитальные инвестиции составят 22,7 млрд грн. В том числе 8,1 млрд грн пойдут на закупку подвижного состава, 4,3 млрд грн — на модернизацию, 5 млрд — на капитальное строительство, 800 млн грн — на модернизацию контактной сети и др.

По материалам: "Дело"
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Теги: укрзалізниця , машиностроение , железная дорога

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