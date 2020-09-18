Транспорт 1 час назад

"Укрзализныця" отменит экспресс-поезд до "Борисполя": пустит его по новому маршруту

Теперь рейс будет курсировать из Черкасс до станции имени Тараса Шевченко

Kyiv Boryspil Express. Фото: kvsz.com Kyiv Boryspil Express. Фото: kvsz.com
Kyiv Boryspil Express. Фото: kvsz.com

Экспресс-поезд на три вагона ДПКр-3, идущий с Центрального киевского железнодорожного вокзала в аэропорт "Борисполь", перенаправили, и теперь он будет идти по другому маршруту.

Такое решение приняло руководство "Укрзализныци", сообщает пресс-служба Крюковского вагоностроительного завода.

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Указано, что теперь рейс будет курсировать из Черкасс до станции имени Тараса Шевченко (Черкасская область), начиная с 26 сентября.

Известно, что ранее в аэропорт поезд возил пассажиров на протяжении 8 месяцев.

В то же время в УЗ объяснили такую смену маршрута низким спросом на перевозки в связи со снижением притока пассажиров, пользующихся авиаперелетами в период пандемии коронавируса.

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Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" прекратит продажу билетов на ряде железнодорожных станций с полуночи 14 сентября.

Напомним, Kyiv Boryspil Express  открыли 30 ноября 2018 года, на строительство потратили полгода и 580 млн грн. Для его работы задействовали рельсовые автобусы Pesa польского производства. Рельсовые автобусы были не новые — их снимали с других маршрутов по всей Украине.

Только за первые полгода эксплутации было 7 аварийных остановок экспресса. В "Укрзализныце" поясняли поломки тяжелыми погодными условиями и техническими неисправностями, которые оперативно устранялись.

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