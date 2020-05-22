В 2019 году технологические потери газа в ГРС Украины были на уровне 1,5 млрд кубометров

Ежегодные технологические потери газа в распределительных сетях Украины составили порядка 1,5 млрд куб.м.

Об этом в интервью международному агентству ICIS сообщил директор РГК Олег Никоноров.

Действующие мощности газораспределительной системы Украины составляют более 100 млрд куб.м газа в год. Реальное распределение газа по этой системе в четыре раза ниже и не превышает 25 млрд куб.м в год.

На этом фоне ежегодная потребность в технологическом газе в 1,5 млрд куб.м представляет уже весомую долю. В странах восточной Европы данный показатель в среднем в 2 раза меньше.

Основная причина таких показателей — это отсутствие необходимых инвестиций в реконструкцию газораспределительных систем на протяжении последних 20 лет. По данным главы РГК, в Польше и Чехии инвестиции в газовые сети составляют 40–50 € в год на каждого потребителя газа.

"В Украине инвестиции около 1 € на одного потребителя в год. Тариф на распределение газа у нас в три раза меньше, чем в странах Центральной и Восточной Европы", — сказал Олег Никоноров.

Кроме того, на протяжении последних 6 лет тариф на распределение покрывал не более 70% фактических затрат Операторов ГРМ, что привело к их хронической убыточности. По итогам 6 лет общие убытки операторов ГРМ работающих под брендом РГК достигли 17,5 млрд грн, а в целом по Украине данная цифра может достигать 25-26 млрд грн.

Переход на стимулирующее тарифообразование позволит привлечь необходимые инвестиции в отрасль и повысить операционную эффективность украинской газораспределительной системы.

Справка: Региональная Газовая Компания — сервисная компания, которая разрабатываетинновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направлены на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн. потребителей газа.