Операторы ГРМ понесли убытки на 1,2 млрд грн из-за неадекватного уровня тарифов

Газораспределительные компании в период с января по апрель 2020 года понесли убытки на сумму 1,2 млрд грн. Убыточный тариф на распределение (доставку) газа, установленный НКРЕКУ на первое полугодие текущего года, позволяет профинансировать только 70% себестоимости услуги доставки газа.

Об этом в своем пресс-релизе сообщает Региональная газовая компания (РГК).

В конце 2019 года НКРЭКУ утвердило двухэтапное приведение тарифов на доставку газа к экономически-обоснованному уровню: с 1 января и 1 июля 2020 года. Это было сделано с целью уменьшения финансовой нагрузки на потребителей газа в зимний период. Поэтому Госрегулятор установил заведомо убыточный уровень тарифа на первую половину 2020 года. Компенсация убытков Операторам ГРМ запланирована только во втором полугодии этого года.

Тарифы на доставку (распределение) газа, действующие с января по июнь 2020 года, не покрывают трети текущих расходов операторов ГРМ, работающих под брендом РГК.

Только за четыре месяца (январь — апрель) текущего года это привело к убыткам газораспределительных компаний на сумму 1,2 млрд грн. Ситуацию усугубили неплатежи клиентов, когда в условиях карантина Операторы недополучили за свои услуги 500 млн грн.

Все средства, полученные за доставку газа, операторы ГРМ используют на приоритетные в условиях карантина направления: работу аварийных служб 104, экстренные ремонты, оплату труда и средства индивидуальной защиты сотрудников.

Заниженный размер тарифов, который был утвержден НКРЭКУ, делает неизбежным дальнейший рост неплатежей и рост долгов перед оператором ГТС. Это приведет к платежному кризису в системе доставки газа потребителям, банкротству предприятий газотранспортной отрасли, разбалансировке всей газовой системы страны и ставит под угрозу ее безопасную работу.

Выравнивание тарифов на распределение до экономически обоснованного уровня остановит накопление долгов в газотранспортной отрасли. Действие экономически обоснованных тарифов, при сохранении низких рыночных цен на газ, позволит к концу года вывести газотранспортную отрасль максимально близко к точке безубыточности.

В случае реализации данного сценария финансовое состояние операторов ГРМ стабилизируется и позволит приступить к решению долговых проблем газовой отрасли, накопившихся за последние пять лет.

Напомним, ранее РГК ввела автоматическую регистрацию в онлайн-сервисе 104.ua. Это дает возможность миллионам украинцев, которые каждый месяц звонят в контакт центр компании, автоматически получить доступ к онлайн-сервису 104.ua.

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Справка: Региональная газовая компания — сервисная компания, предоставляющая услуги по финансовому, юридическому, технологическому консалтингу, повышающие стандарты обслуживания, среди которых единый контакт-центр и телекоммуникационные услуги по защищенному онлайн доступу клиентов к личным счетам. Клиентами компании являются 19 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 200 тысяч км газопроводов и 8 млн бытовых потребителей газа.