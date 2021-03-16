Bayer Украина планирует до 2024 года вывести на рынок новые кардиопрепараты

Компания Bayer Украина планирует увеличить долю экспорта семян кукурузы в страны ЕС, а также до 2024 года вывести на украинский рынок новые лекарственные препараты в области кардиологии.

Об этом во время пресс-завтрака Оливер Гирлихс рассказал корреспонденту Delo.ua по случаю его вступления на должность генерального и финансового директора Bayer Украина.

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Delo.ua пересказывает главные тезисы беседы с Оливером Гирлихсом.

Итоги 2020 года

⏺ В прошлом году компания продала своей продукции на 350 млн евро, что является хорошими показателями. Из них 75% от общих продаж принесло аграрное направление, другие направления занимают практически равные доли.

⏺ Bayer в Украине работает в сфере охраны здоровья и сельского хозяйства, где занимает доли рынка в агро секторе и СЗР - 20%, семян кукурузы — 31%, фармацевтика — 2,6%, безрецептурное направление — 2,8%.

"В целом результаты прошлого года можно считать удовлетворительными несмотря на пандемию и сложную ситуацию с природными условиями, которые повлияли на аграрный сектор, а именно: засуха и болезни на растениях. В этом году мы прогнозируем рост компании и на глобальном уровне, и в украинском подразделении", — отметил Оливер.

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Агропромышленность

⏺ В планах Bayer на 2021-2022 годы запуск пилотного проекта касательно экспорта украинской продукции, которую делают на заводе в селе Почуйки Житомирской области. О деталях проекта в компании объявят позже.

⏺ В 2021 году компания не планирует инвестиции в конкретные проекты. В 2018 году был построен завод в Почуйках, куда компания инвестировала $200 млн. После того как Bayer расширит географию экспорта семян, будут выделены дополнительные деньги в развитие этого актива.

"Сейчас мы акцентируем внимание на инвестициях в персонал, адаптацию к новой реальности и диджитализацию", — подчеркнул Оливер Гирхлис.

⏺ Bayer концентрируется на производстве кукурузы, чтобы расширить долю экспорта, так как продукцию производимую в Украине выгодно продавать даже в те страны, где есть заводы компании. При этом в компании намерены закрывать потребности и внутреннего украинского рынка.

⏺ В Украине сложилась тенденция, когда на рынок становится все сложней выводить инновационные средства защиты растений. В Украине приняли норму, согласно которой нельзя ввозить образец препарата на государственные испытания без подтверждения его регистрации в стране производителя. Это противоречит практике и законодательству таких стран как ЕС, США, Канада и других цивилизованных государств. Однако так было не всегда.

Вышеуказанная норма была внесена в Закон "О пестицидах и агрохимикатах" в конце 2015 года. Данную норму на практике выполнить невозможно, когда речь идет об инновационных препаратах, которые подаются на государственную регистрацию в нескольких странах одновременно, либо же в силу того, что в Украине и в стране-производителе могут отличаться целевые объекты (сельскохозяйственные культуры, вредители, бурьяны и болезни растений), которых попросту может не существовать в стране-производителе. Либо же они представлены весьма ограничено — тогда препараты на таких объектах в стране производства не регистрируются. Поэтому сейчас компания не может завозить образцы препаратов нового поколения для государственных испытаний и исследований, а без них препарат не получит регистрацию, а фермеры — инновационные решения.

Фармацевтический портфель

⏺ В категории безрецептурных препаратов из 13 брендов компании, которые продаются в Украине, 5 из них имеют лидирующие первые места по продажам.

⏺ Bayer Украина планирует вывести новые препараты в области кардиологии до 2024 года.

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"В прошлом году Bayer совершил более 25 поглощений и вошел в партнерство с другими организациями, что даст больше возможностей развивать фармацевтическую отрасль", — рассказал Оливер.

⏺ В январе 2021 года немецкая биотехнологическая компания CureVac объявила о подписании договора о сотрудничестве с концерном Bayer, который окажет поддержку разработчику мРНК-вакцины от COVID-19 под названием CVnCoV и сервисные услуги при проведении третьей фазы ее клинических испытаний, при ее регистрации и производстве, а также при ее продвижении в Евросоюзе и на избранных рынках за пределами ЕС. При этом в случае сертификации препарата обладателем регистрационного удостоверения останется CureVac, однако Bayer получил опцию от своего лица регистрировать вакцину в остальных странах.