IT и Телеком 1 час назад

В Белом доме планируют поглотить Ericsson или Nokia для борьбы с Huawei — СМИ

В США рассматривают разные схемы противостояния китайской Huawei на мировом рынке телекоммуникационного оборудования для сетей 5G

Фото: AFP/Scanpix/LETA Фото: AFP/Scanpix/LETA
Фото: AFP/Scanpix/LETA

Администрация Президента США Дональда Трампа готова стимулировать лидеров технологического сектора США, таких как Cisco Systems, к поглощению Ericsson или Nokia, чтобы успешно противостоять китайской компании Huawei.

Как сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ), американские власти планируют предоставить налоговые льготы и обеспечить финансирование, поддержку инвесторам, готовым вложиться в одного из европейских производителей оборудования.

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Однако, по словам источников, американский бизнес не проявлял заинтересованности в покупке низкомаржинальных компаний.

Параллельно обсуждается вариант поддержки открытой технологии для сетей, которая облегчит американским стартапам разработку оборудования для 5G.

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По информации WSJ, Белый дом рассматривает разные схемы противостояния китайской Huawei на мировом рынке телекоммуникационного оборудования для сетей 5G.

"Эти идеи показывают, как далеко готовы зайти США в своей борьбе с Китаем за то, кто будет снабжать мир передовыми технологиями", — пишет газета.

В мае Министерство торговли США объявило об ограничениях, согласно которым иностранные производители полупроводников, использующих американское ПО и технологии, должны получать лицензию для поставки своей продукции Huawei.

Напомним, в начале февраля 2020 года правительство США и ФБР официально обвинили китайскую телекоммуникационную компанию Huawei и ее финансового директора Мэн Ваньчжоу в краже объектов коммерческой тайны.

Перед этим сообщалось, что китайская компания Huawei якобы обладает скрытым доступом к сетям мобильных телефонов по всему миру.

Китайской компании принадлежит 28% мирового рынка телекоммуникационного оборудования, и она продает его "от Азии до Германии".

Американские поставщики все еще слишком малы, чтобы конкурировать с Huawei, а это означает, что крупные операторы беспроводной связи, не желающие покупать китайское оборудование, по-прежнему полагаются на трех международных поставщиков — Ericsson, Nokia и Samsung Electronics Co., отмечает издание.

 

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