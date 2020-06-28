В Белом доме планируют поглотить Ericsson или Nokia для борьбы с Huawei — СМИ

Администрация Президента США Дональда Трампа готова стимулировать лидеров технологического сектора США, таких как Cisco Systems, к поглощению Ericsson или Nokia, чтобы успешно противостоять китайской компании Huawei.

Как сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ), американские власти планируют предоставить налоговые льготы и обеспечить финансирование, поддержку инвесторам, готовым вложиться в одного из европейских производителей оборудования.

Однако, по словам источников, американский бизнес не проявлял заинтересованности в покупке низкомаржинальных компаний.

Параллельно обсуждается вариант поддержки открытой технологии для сетей, которая облегчит американским стартапам разработку оборудования для 5G.

По информации WSJ, Белый дом рассматривает разные схемы противостояния китайской Huawei на мировом рынке телекоммуникационного оборудования для сетей 5G.

"Эти идеи показывают, как далеко готовы зайти США в своей борьбе с Китаем за то, кто будет снабжать мир передовыми технологиями", — пишет газета.

В мае Министерство торговли США объявило об ограничениях, согласно которым иностранные производители полупроводников, использующих американское ПО и технологии, должны получать лицензию для поставки своей продукции Huawei.

Напомним, в начале февраля 2020 года правительство США и ФБР официально обвинили китайскую телекоммуникационную компанию Huawei и ее финансового директора Мэн Ваньчжоу в краже объектов коммерческой тайны.

Перед этим сообщалось, что китайская компания Huawei якобы обладает скрытым доступом к сетям мобильных телефонов по всему миру.

Китайской компании принадлежит 28% мирового рынка телекоммуникационного оборудования, и она продает его "от Азии до Германии".

Американские поставщики все еще слишком малы, чтобы конкурировать с Huawei, а это означает, что крупные операторы беспроводной связи, не желающие покупать китайское оборудование, по-прежнему полагаются на трех международных поставщиков — Ericsson, Nokia и Samsung Electronics Co., отмечает издание.