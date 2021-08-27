Бизнес 30 минут назад

В бизнес-парке "Экополис ХТЗ" Ярославского начали производство тестов штамма "Дельта"

Специалисты ожидают, что в начале осени штамм "Дельта" может вытеснить другие варианты коронавируса и стать доминирующим в Украине

В бизнес-парке "Экополис ХТЗ" Ярославского начали производство тестов штамма "Дельта" В бизнес-парке "Экополис ХТЗ" Ярославского начали производство тестов штамма "Дельта"

Компания "Астравир Текнолоджи", резидент бизнес-парка высоких технологий "Экополис ХТЗ" бизнесмена Александра Ярославского, заявила о запуске производства тестов для выявления штамма коронавируса "Дельта".

Об этом со ссылкой на данные компании-резидента сообщает сайт "Экополис ХТЗ", где развернул деятельность первый украинский производитель лабораторных тест-систем для выявления более агрессивного и опасного штамма коронавируса.

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"Набор для выявления мутаций в геноме вируса SARS-CoV-2 "AVT-SARS-CoV-2" официально верифицирован государственным Центром общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины", — сообщила Оксана Варганова, директор компании "Астравир Текнолоджи", которого цитирует сайт бизнес-парка высоких технологий "Экополис ХТЗ".

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"До нынешнего времени, когда в Украине ожидается волна заболеваний коронавирусом штамма "Дельта", лаборатории нашей страны не имели технической возможности выявлять его — это затрудняло процесс диагностики и лечения больных. Чтобы предотвратить стремительное распространение эпидемии коронавируса штамма "Дельта" в Украине, нужно быстро выявлять и реагировать. Поэтому благодаря тест-системам "Астравир Текнолоджи" это стало возможным для каждой лаборатории в Украине", — приводит слова Оксаны Варгановой об успехах компании-резидента сайт бизнес-парка высоких технологий "Экополис ХТЗ".

Штамм коронавируса "Дельта" — более агрессивная, заразная и смертельно опасная его форма, имеющая несколько мутаций, в том числе в шиповидном белке. Эти изменения, стремительно распространяющиеся сейчас в мире, позволяют вирусу легче проникать в клетки человеческого организма и обходить барьеры иммунитета. Специалисты ожидают, что в начале осени штамм "Дельта" может вытеснить другие варианты коронавируса, стать доминирующим в Украине и спровоцировать новую вспышку эпидемии.

"Астравир Технолоджи" — инновационная компания, которая менее двух месяцев тому назад торжественно открыла производство в бизнес-парке высоких технологий "Экополис ХТЗ". Компания, в создание которой инвестировано около $ 2 млн, ориентирована на разработку и производство молекулярно-биологических диагностических тест-систем, в частности, ПЦР-тестов для выявления всех штаммов COVID-19, ПЦР-тестов на грипп, а в перспективе — тестов на онкологические заболевания.

Инновационную деловую экосистему "Экополис ХТЗ" с исследовательскими центрами, наукоемкими высокотехнологичными производствами и современным индустриальным парком развивает известный украинский бизнесмен Александр Ярославский из ТОП-10 Forbes Ukraine. "Экополис ХТЗ" является центром реализации национальной программы президента Владимира Зеленского "Украинская кремниевая долина", Ярославский — генеральный инвестор и координатор проекта — как это было во время подготовки Харькова к Евро-2012 и к проведению Суперкубка УЕФА-2025.

"Экополис ХТЗ" —один из приоритетных проектов десятилетней стратегии развития Харькова, нацеленный на развитие наукоемких отраслей, инновационных производств и индустрий знаний. Этот долгосрочный инвестиционный проект группы DCH Александра Ярославского общей инвестиционной емкостью около миллиарда долларов — современная деловая экосистема на 500 тыс. кв. м офисных, складских и производственных площадей, где появится свыше 10 тыс. современных рабочих мест. В составе бизнес-парка индустриальный парк, технопарк (IT- и R&D-кластеры), а также медицинский центр, логистический комплекс и торговый кластер, включая распределительный центр e-commerce, агротехнологический кластер и образовательный центр.

Свою деятельность в бизнес-парке "Экополис ХТЗ" развернут такие резиденты, как глобальные техно-флагманы ZTE и IT-гигант Hewlett Packard, в развитии бизнес-парка принимает участие инвестиционно-промышленная компания Tus-Holdings — один из глобальных лидеров, управляющий десятками аналогичных деловых экосистем и производственно-исследовательских платформ в нескольких странах мира.

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