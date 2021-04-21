Транспорт 1 час назад

В центре Киева 25 апреля перекроют движение из-за марафона

Одну из центральных улиц столицы из-за забега перекроют полностью

Старт марафона в 2019 году. Фото: скриншот видео UATV Старт марафона в 2019 году. Фото: скриншот видео UATV
Старт марафона в 2019 году. Фото: скриншот видео UATV

25 апреля в 9:00 в центре Киева стартует легкоатлетический пробег V Международный киевский евромарафон, по маршруту которого предусмотрен запрет движения транспорта с 8:00 до 15:30.

Как сообщает Киевская городская государственная администрация, соответствующее распоряжение №881 подписал еще 15 апреля ее глава Виталий Кличко.

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Марафон пройдет от автомобильно-парковочной площадки перед кассами Дворца спорта (северный выход из НСК "Олимпийский") по улице Саксаганского до площади Победы, далее по нечетной стороне проспекта Победы до пересечения с улицей Академика Янгеля — и обратно.

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Об изменениях в работе маршрутов наземного пассажирского транспорта власти сообщат дополнительно.

В КГГА подчеркивают, что марафон является международным соревнованием, внесенным в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных мероприятий Украины, а таковые в условиях локдауна из-за Covid-19 проводить разрешается, но без зрителей.

Инициатором проведения марафона выступила общественная организация "Топ Раннерз". Мероприятие проходит при поддержке представительства Европейского союза в Украине.

Напомним, что предыдущий IV Kyiv Euro Marathon прошел еще в мае 2019 года — тогда его маршрут слегка отличался. В 2020 году марафон не проводился из-за пандемии Covid-19.

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