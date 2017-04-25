В Днепропетровской области три крупных промпредприятия отключены от газоснабжения (обновлено)

ПАО "Днепровагонмаш" (ДВМ) и его дочернее предприятие "Стальзавод" (оба — Каменское, Днепропетровская область) отключены от газоснабжения и остановили производство. Как сообщают СМИ Каменского, эти предприятия отключены от газа вместе с ПАО "Днепровский МК" (ДМК) еще в пятницу.

Один из поставщиков сырья для "Днепровского МК" на условиях анонимности подтвердил Delo.UA, что ДМК действительно отключен от газо- и водоснабжения.

Причина в том, что у ДМК имеется задолженность за газ, а "ДВМ" и "Стальзавод" находятся с металлургическим комбинатом на одной ветке газоснабжения. При этом машиностроители не только полностью рассчитались за потребленный газ, но даже внесли предоплату. Местные СМИ сообщают, что есть техническая возможность подать газ на эти предприятия в обход меткомбината, но газоснабжающая компания эту возможность не рассматривают.

Примечательно, что по данным СМИ Каменского вагоностроительное предприятие начало подготовку к выполнению государственного заказа на изготовление продукции для "Укрзализныци". "Однако отключение подачи газа может свести на нет все надежды каменских машиностроителей — уже сейчас около 2 тысяч человек — работников "ДВМ" и "Стальзавода" — распущены по домам", — говорится в новостях. Однако, как известно, тендеры ПАО "Укрзализныця" (УЗ) на закупку грузовых полувагонов в начале 2017 года не состоялись из-за ценового спора между железнодорожниками и машиностроителями. Источник Delo.UA, знакомый с планами "Днепровагонмаша", сообщил, что речь идет о подготовке предприятия к новым тендерам УЗ. В последнее время "Укрзализныця" ставит очень жесткие требования по срокам выполнения заказов на вагоны, поэтому вагоностроительные предприятия начинают их выполнение заблаговременно. Напомним, что в 2017 году УЗ намерена закупить и произвести около 9000 грузовых вагонов.

В конце прошлой недели генеральный директор "Днепровского МК" Вячеслав Мосьпан заявил, что потребление электроэнергии предприятием снижено до предельного минимума — 11 МВт/час. Если в ближайшее время задолженность не будет погашена хотя бы частично, то энергоснабжение комбината будет прекращено полностью. Водоснабжение предприятия должно было осуществляться до прошедшего воскресенья включительно. Также говорилось, что ДМК получил предупреждение о возможности полного отключения газа в любой момент.

Руководство металлургического комбината высказывало надежду на возмещение экспортного НДС от Госказначейства.

Вячеслав Мосьпан подтвердил, что ведутся переговоры касательно альтернативных путей обеспечения комбината сырьем и запуска основных мощностей в работу.

Напомним, что в начале апреля на "Днепровском МК" были назначены четыре новых топ-менеджера. В том числе заместителем генерального директора стал Александр Подкорытов, ранее возглавлявший "Енакиевский МЗ" группы "Метинвест".

Днепровский МК входит в состав корпорации ИСД, основным владельцем которой является группа инвесторов, близких к российскому ВЭБ.

"Днепровагонмаш" входит в состав бизнес-группы ТАС Сергея Тигипко.