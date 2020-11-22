  • Главная
  • Бизнес
50 минут назад

В Евросоюзе планируют построить в океане супермощные ветровые электростанции

Инвестиции в этот проект составят $940 млрд

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

До 2050 года Европейский Союз увеличит мощности прибрежных ветроэлектростанций до 300 ГВт с нынешних 12 ГВт. Такие планы обнародовали 19 ноября, передает splash247.com.

Как отмечает издание, запланированные инвестиции в размере $940 млрд выдвинут Европу на первое место с точки зрения установленной офшорной ветроэнергетической мощности, а часть денег поступит от запланированного Союзом стимулирования зеленого восстановления после ковида.

Кратко и по делу в Telegram

Исследование, опубликованное в конце прошлого месяца компанией RenewableUK, показало, что общий объем глобальных морских ветровых проектов вырос на 47% с января, несмотря на пандемию, что делает этот сектор наиболее быстрорастущим во всех энергетических сегментах.

Согласно отчету Offshore Wind Project Intelligence, опубликованному некоммерческой торговой ассоциацией, из возобновляемых источников энергии общая мощность морских ветровых проектов в настоящее время составляет 197,4 ГВт, по сравнению с 134,7 ГВт в середине января.

При этом 50,5%, или 99,6 ГВт, этой мощности сейчас находится в Европе.

Читайте также:
Впервые гарантированный покупатель продал "зеленую" электроэнергию на энергобирже

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что офшорные ветряные мельницы через 10 лет будут обеспечивать электроэнергией каждый дом в стране.

Растущий объем новых морских ветроэнергетических проектов привел к тому, что многие известные имена в судоходстве, такие как Scorpio, Swire и BW, в этом году сосредоточили свое внимание на секторе судов для установки ветряных турбин.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Конец эры топливных двигателей: в ЕС разрабатывают новый экостандарт для авто Евро-7
Конец эры топливных двигателей: в ЕС разрабатывают новый экостандарт для авто Евро-7
Украина и еще 6 стран-партнеров ЕС ввели санкции против власти Беларуси
Украина и еще 6 стран-партнеров ЕС ввели санкции против власти Беларуси
Зеленский — послам G7: Сытник останется директором НАБУ, несмотря на решения КСУ
Зеленский — послам G7: Сытник останется директором НАБУ, несмотря на решения КСУ
Загрузка...
Новое видео
"Імітація імітації" — чи підтримують українці карантин вихідного дня? Є питання

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Локдаун в Украине введут при свыше 30 000 заболевших коронавирусом в сутки — Минздрав

  3. Львовские рестораторы обнажились в знак протеста против карантина выходного дня (ВИДЕО)

  4. "Северный поток-2": США усилили давление на европейские компании из-за газопровода

  5. Премьер подтвердил подготовку полного локдауна в Украине, но даты пока нет

Ивент
В ноябре в Киеве соберутся лучшие креативщики и проведут первый украинский воркшоп
В ноябре в Киеве соберутся лучшие креативщики и проведут первый украинский воркшоп
Главная задача ивента — это создать за 2 дня свою креативную идею, чтобы после — воплотить в жизнь
Загрузка...