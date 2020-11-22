В Евросоюзе планируют построить в океане супермощные ветровые электростанции

До 2050 года Европейский Союз увеличит мощности прибрежных ветроэлектростанций до 300 ГВт с нынешних 12 ГВт. Такие планы обнародовали 19 ноября, передает splash247.com.

Как отмечает издание, запланированные инвестиции в размере $940 млрд выдвинут Европу на первое место с точки зрения установленной офшорной ветроэнергетической мощности, а часть денег поступит от запланированного Союзом стимулирования зеленого восстановления после ковида.

Исследование, опубликованное в конце прошлого месяца компанией RenewableUK, показало, что общий объем глобальных морских ветровых проектов вырос на 47% с января, несмотря на пандемию, что делает этот сектор наиболее быстрорастущим во всех энергетических сегментах.

Согласно отчету Offshore Wind Project Intelligence, опубликованному некоммерческой торговой ассоциацией, из возобновляемых источников энергии общая мощность морских ветровых проектов в настоящее время составляет 197,4 ГВт, по сравнению с 134,7 ГВт в середине января.

При этом 50,5%, или 99,6 ГВт, этой мощности сейчас находится в Европе.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что офшорные ветряные мельницы через 10 лет будут обеспечивать электроэнергией каждый дом в стране.

Растущий объем новых морских ветроэнергетических проектов привел к тому, что многие известные имена в судоходстве, такие как Scorpio, Swire и BW, в этом году сосредоточили свое внимание на секторе судов для установки ветряных турбин.