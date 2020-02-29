В Германии подсчитали, сколько зарабатывают европейские дальнобойщики

Рядовой немецкий водитель грузовика, который осуществляет дальние рейсы, зарабатывает около 2 тысяч 614 евро в месяц, хотя зарплата, предлагаемая на платформе работодателями, составляет порядка 2553 евро.

Об этом свидетельствуют данные немецкой платформы по поиску вакансий и сотрудников Birdiematch.

В то же время, сами дальнобойщики хотели бы получать за свою работу в среднем 2833 евро в месяц, сообщает ЦТС со ссылкой на trans.info.

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Между тем, в Польше средняя зарплата водителя в конце 2019 года составляла 6300 злотых брутто в месяц. (то есть, менее 1,5 тысячи евро). Эта информация следует из исследований Польского института автомобильного транспорта (PITD). Сравнивая заработную плату водителей в Польше по сравнению с предыдущим годом, можно сделать вывод, что она увеличилась в среднем на 17%.

Издание отмечает, что значительную часть зарплаты дальнобойщика составляют командировочные и другие надбавки, освобожденные от налогов. Базовый оклад составляет в среднем 2 тысяч 519 злотых (584 евро), а его медиана — 2 тысячи 64 злотых (479 евро), то есть две трети вознаграждения — это надбавки, отмечают в PITD.

Разница между зарплатами водителей на востоке Европы и доходами их коллег из Западной Европы все еще заметна, отмечают авторы немецкого транспортного портала Verkehrsrundschau.de.

По подсчетам Французского дорожного управления (Comite National Routier), водители из Люксембурга зарабатывают почти 44 тысячи евро в год, тогда как болгарские дальнобойщики получают чуть более 15 тысяч евро.

Напомним, 12 февраля этого года здание Кабинета министров Украины в среду дальнобойщики и перевозчики вышли на акцию протеста. Они пригнали в центр Киева десятки фур.

Протестующие требовали от правительства равных условий получения разрешений, отмены их электронного бронирования, а также установления ответственности за перегрузку транспортного средства для грузоотправителя.