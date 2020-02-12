Транспорт 1 час назад

Фуры у Кабмина: дальнобойщики и перевозчики требуют прозрачных условий труда (ВИДЕО)

Также протестующие требуют кадровых изменений чиновников, ответственных за грузовые перевозки

Фуры у Кабмина: дальнобойщики и перевозчики требуют прозрачных условий труда (ВИДЕО) Фуры у Кабмина: дальнобойщики и перевозчики требуют прозрачных условий труда (ВИДЕО)
Митинг у Кабмина. Фото: hromadske

Под здание Кабинета министров Украины в среду, 12 февраля, дальнобойщики и перевозчики вышли на акцию протеста.

Они пригнали в центр Киева десятки фур, сообщает hromadske.

Известно, что акцию протеста организовала Ассоциация международных автомобильных перевозчиков.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Протестующие требуют от правительства, которое сегодня собралось на заседание, в частности, равных условий получения разрешений, отмены их электронного бронирования, а также установления ответственности за перегрузку транспортного средства для грузоотправителя.

Также протестующие требуют кадровых изменений чиновников, ответственных за грузовые перевозки.

В частности, в руках они держат плакат с надписью "Погорелого в отставку". Как известно, Александр Погорелый возглавляет Государственную службу Украины по безопасности на транспорте.

Напомним, 11 сентября Верховная Рада приняла закон об автоматическом весовом контроле на дорогах. Закон предусматривает штраф в размере 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан за превышение габаритно-весовых норм от 5% до 10% при перевозке груза без разрешения.

Читайте также:
В Украине запустили первые площадки взвешивания грузовиков в движении

В то же время превышение габаритно-весовых норм от 10% до 20% при перевозке без разрешения влечет за собой штраф в размере 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. А за перегруз более 20% без наличия разрешения будут штрафовать на 2000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Как известно, ранее комплексы автоматического весогабаритного контроля Weigh-in-Motion не могли использоваться в автоматическом режиме, поскольку этот вопрос не был урегулирован законодательством.

Как сообщалось, камеры на закупленных 78 мобильных комплексах габаритно-весового контроля появятся до конца года.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Аграрии возобновляют протесты в центре Киева против свободного рынка земли
Аграрии возобновляют протесты в центре Киева против свободного рынка земли
"Мы хотим легализации": в Киеве таксисты-частники устроили автопробег за свои права (ФОТО)
"Мы хотим легализации": в Киеве таксисты-частники устроили автопробег за свои права (ФОТО)
Украинские морские порты установили исторический рекорд по перевалке грузов
Украинские морские порты установили исторический рекорд по перевалке грузов
Загрузка...
Новое видео
Зоя Литвин про "Освіторію" та сучасну українську школу

Новости дня

  1. Уход Богдана: что происходит в офисе Зеленского и чего ждать от его нового главы Ермака

  2. Нардепу от партии Порошенко вручили подозрение за угрозы Зеленскому

  3. В столице Ирака во второй раз за 100 лет выпал снег (ВИДЕО)

  4. Коронавирус получил официальное название

  5. Арахамия предложил компромисс: вернуть воду в Крым в обмен на вывод войск РФ из Донбасса

Загрузка...