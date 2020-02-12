Фуры у Кабмина: дальнобойщики и перевозчики требуют прозрачных условий труда (ВИДЕО)

Под здание Кабинета министров Украины в среду, 12 февраля, дальнобойщики и перевозчики вышли на акцию протеста.

Они пригнали в центр Киева десятки фур, сообщает hromadske.

Известно, что акцию протеста организовала Ассоциация международных автомобильных перевозчиков.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Протестующие требуют от правительства, которое сегодня собралось на заседание, в частности, равных условий получения разрешений, отмены их электронного бронирования, а также установления ответственности за перегрузку транспортного средства для грузоотправителя.

До будинку уряду в Києві з'їхалися перевізники й далекобійники: вони протестують через складнощі з наданням дозволів, а також політику Держслужби з безпеки транспорту — її главу, Олександра Погорілого закликають відправити у відставку pic.twitter.com/yVFeLG9IB1 — hromadske (@HromadskeUA) February 12, 2020

Также протестующие требуют кадровых изменений чиновников, ответственных за грузовые перевозки.

В частности, в руках они держат плакат с надписью "Погорелого в отставку". Как известно, Александр Погорелый возглавляет Государственную службу Украины по безопасности на транспорте.

Напомним, 11 сентября Верховная Рада приняла закон об автоматическом весовом контроле на дорогах. Закон предусматривает штраф в размере 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан за превышение габаритно-весовых норм от 5% до 10% при перевозке груза без разрешения.

Читайте также: В Украине запустили первые площадки взвешивания грузовиков в движении

В то же время превышение габаритно-весовых норм от 10% до 20% при перевозке без разрешения влечет за собой штраф в размере 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. А за перегруз более 20% без наличия разрешения будут штрафовать на 2000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Как известно, ранее комплексы автоматического весогабаритного контроля Weigh-in-Motion не могли использоваться в автоматическом режиме, поскольку этот вопрос не был урегулирован законодательством.

Как сообщалось, камеры на закупленных 78 мобильных комплексах габаритно-весового контроля появятся до конца года.