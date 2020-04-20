В Германии выставили на продажу четыре уникальных гоночных болида Aston Martin (ФОТО)

Немецкая команда HWA AG распродает гоночные купе Aston Martin Vantage из серии DTM, построенные к сезону — 2019.
Как сообщает "Мотор", это одни из самых редких машин английской марки, построенных в наше время.
Издание отмечает, что Aston Martin Vantage DTM — уникальный гоночный автомобиль, построенный тиражом всего пять экземпляров, что делает его самым редким автомобилем марки из построенных за последние годы.
Машина разработана и построена немецкой командой HWA AG по соглашению с фирмой Aston Martin, но не имеет с серийными Астонами ничего общего — как и у других болидов серии DTM, в ее основе углепластиковый монокок, разработанный фирмой KLK Motorsport и изготовленный компанией Gerg; 4-цилиндровый турбомотор 2.0 мощностью 600 лошадиных сил — собственная разработка HWA; подвеска и трансмиссия всех машин серии унифицированы.
В 2019 году Aston Martin заменил в DTM марку Mercedes-Benz, покинувшую чемпионат по решению акционеров. Немецкий автопроизводитель выступал в серии DTM с момента возрождения серии в 2000 году.
Созданием гоночных Мерседесов занималась фирма HWA AG, она же взялась за создание Астонов. Турбомотор HWA первоначально также разрабатывали для Мерседесов.
Четыре "Астон Мартина" в чемпионате DTM выставлял коллектив R-Motorsport, известный по выступлениям в гонках GT на машинах английской марки. Весь сезон на них выступали британцы Пол ди Реста и Джейк Деннис, испанец Даниэль Хункаделья и австриец Фердинанд фон Габсбург.
Швейцарская команда не смогла навязать борьбу заводским Audi и BMW: ни один из ее пилотов не финишировал в первой пятерке по ходу сезона.
В конце года R-Motorsport объявила об окончании сотрудничества с мотористами из HWA, вела переговоры о двигателях с BMW, но в итоге объявила, что не примет участие в сезоне-2020.
Распродажа техники R-Motorsport — практически уникальная возможность приобрести современный болид DTM: обычно машины актуального поколения "на сторону" не продают.
Правда, применимость такой техники крайне ограничена: из крупных кольцевых серий это сам DTM да японский чемпионат Super GT (с некоторыми переделками).
Напомним, руководство Aston Martin договорилось о продаже доли компании канадскому бизнесмену Лоуренсу Строллу, отцу автогонщика Лэнса Стролла и совладельцу команды "Формулы-1" SportPesa Racing Poin.