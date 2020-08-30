В Госбюджет-2021 заложили 20 млрд грн на компенсации по "зеленому" тарифу — премьер

В Государственный бюджет Украины на 2021 год заложено 20 млрд грн на компенсацию "зеленого" тарифа производителям электроэнергии.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время онлайн-встречи с Европейской Бизнес Ассоциацией, сообщает "Энергореформа".

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Он отметил, что правительство выплатит задолженности ГП "Гарантированный покупатель" перед инвесторами в соответствии с меморандумом "О взаимопонимании об урегулировании проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергии".

Шмыгаль сказал, что правительство планирует выплатить 40% накопленных долгов перед производителями "зеленой" электроэнергии в четвертом квартале 2020 года.

По словам главы правительства, возможность получения компенсации заложена в недавно принятом законе №810-IX об условиях поддержки производителей возобновляемой энергии.

Напомним, 21 июля Верховная Рада во втором чтении приняла закон о "зеленом" тарифе (№810-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии").

Закон снижает размеры компенсации по "зеленому" тарифу для СЭС на 15%, а для ВЭС — на 7,5%. Закон также утвердил компенсацию "зеленого" тарифа для производителей в размере не менее 20%.

По словам исполняющей обязанности министра энергетики Ольги Буславец, действующие "зеленые" тарифы обходятся потребителям в 1 млрд грн в месяц.