В Киеве ограничат движение по новому Шулявскому путепроводу

С четверга, 9 июля на Шулявском мосту частично ограничат движение на 8-10 дней из-за работ по достройке скандальной развязки. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Коммунальщики будут готовить путепровод к укладке верхних слоев подходов и сопряжения асфальтобетонного покрытия подходов с основным проездом Шулявского путепровода.

Как известно, к лету 2020 года столичные власти обещали достроить развязку, облагородить территорию вокруг и отремонтировать подземный переход на проспекте Победы. Однако в КГГА поздно взялись решать вопрос выкупа 5 цеха завода "Большевик", который находится в государственной собственности. На месте полуразрушенного цеха намерены построить один из съездов Шулявского путепровода. Отметим, сам цех находится в плачевном состоянии. Его не используют по назначению уже около 20 лет. В части здания сейчас торгуют секонд-хендом.

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Примечательно, что завод "Большевик", согласно законодательству, не подлежит приватизации, и если ФГИ откажется от его передачи на баланс Киева, то о более-менее нормальной развязке на Шулявке можно будет забыть навсегда.

Напомним, 28 декабря 2019 года в Киеве запустили движение на Шулявском мосту. Правда, путепровод сразу не заработал в полном режиме — не были достроены съезды с эстакады. Их запустили через несколько месяцев.