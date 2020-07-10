Джунгли, цейлонский чай и леопард: в Киеве открыли новый дизайнерский супермаркет "Сильпо"

В Киеве, 10 июля, впервые в Украине при поддержке правительства Шри-Ланки открылся новый супермаркет "Сильпо". Ежегодно правительство Шри-Ланки выбирает страну для совместного сотрудничества с целью продвижения популяризации своей культуры в других странах. В этом году в Коломбо выбрали Украину.

"Создание этого супермаркета — новый формат культурной дипломатии. Это первый случай, когда правительство другой страны поддерживает открытие супермаркета в Украине, — рассказывает директор по маркетингу "Сильпо" Екатерина Огуряева. — Для нас это возможность превратить торговые площади в пространство для культурного развития и новых впечатлений, где посетители могут окунуться в атмосферу другой страны. Особенно сейчас, когда границы между странами физически закрыты".

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Новый супермаркет "Сильпо" в Киеве. Фото: Delo.ua

Чайный совет Шри-Ланки во время визита в Украину оценил тематический дизайн интерьеров супермаркетов "Сильпо" и предложил сотрудничество. Таким образом обе стороны заключили договор о совместном сотрудничестве на два года. Так, в новом экзотическом супермаркете и будущих торговых точках сети будут отведены зоны для продажи настоящего цейлонского чая, привезенного из Шри-Ланки.

"Правительство Шри-Ланки вложили инвестиции в развитие их культуры в нашей стране. Таким образом мы договорились о двухлетнем сотрудничестве, чтобы во всех супермаркетах "Сильпо" популяризировать чайную культуру, устраивать дегустации, рассказывать о чае", — рассказала корреспонденту Delo.ua Екатерина Огуряева. Она также добавила, что представительства других стран тоже интересуются подобным сотрудничеством.

В новом супермаркете представлен самый большой ассортимент цейлонского чая в сети — более 130 сортов. Кроме чая здесь будут продавать и другие цейлонские деликатесы: органические специи, настоящую цейлонскую корицу, сладости, кокосы и даже рыбу, которую будут поставлять в Украину сразу после вылова.

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В новом "Сильпо" будут продавать 130 сортов цейлонского чая. Фото: Delo.ua

"Эта концепция сотрудничества — хороший пример популяризации культуры Шри-Ланки в других странах, — рассказывает Павитри Пейрис, представитель правительства, директор по продвижению Чайного совета Шри-Ланки. — При создании супермаркета нам было важно показать естественную красоту и культурные особенности острова, а также его уникальное отличие — сотни сортов цейлонского чая, известных на весь мир. Для этого мы пригласили команду "Сильпо" посетить нашу страну и изучить ее традиции, историю — своими глазами увидеть все достопримечательности. Мы очень рады, что отныне в Украине есть уголок нашей родины и уникальный отдел цейлонского чая, в котором представлено более 130 сортов".

На входе в супермаркет надпись "Сильпо" на сингальском языке. Фото: Delo.ua

На входе в супермаркет гостей встречают флаги Шри-Ланки с золотым львом на красном поле и надпись "Сильпо" на сингальском языке, на котором преимущественно разговаривают на острове. Интерьер магазина стилизован под джунгли: на стенах изображены зеленые заросли, а под потолком "прыгают" обезьяны. Отдельная зона посвящена главному хищнику острова — шри-ланкийскому леопарду.

Украшением пространства стали традиционные маски из тропического дерева. Их специально привезли из Шри-Ланки. В каждой маске свое значение: изображение головы павлина приносит счастье, маска с языками пламени дает энергию, а изображение кобры обещает защиту.

QR-код в супермаркете "Сильпо" для виртуальных путешествий по Шри-Ланке. Фото: Delo.ua

Кроме того, у каждой тематической инсталляции в супермаркете размещен QR-код, который позволяет перенестись на Шри-Ланку и отправиться в виртуальную экскурсию по острову.

СПРАВКА

Чайный совет Шри-Ланки — государственный орган, ответственный за развитие чайной индустрии и популяризацию цейлонского чая во всем мире. Представлен различными заинтересованными сторонами: производителями, брокерами, экспортерами и тому подобное.

"Сильпо" — одна из крупнейших национальных сетей продовольственных супермаркетов Украины. Основана в 1998 году. По состоянию на июль 2020-го насчитывает 263 супермаркета, в том числе 4 деликатес-маркета Le Silpo. В компании действует проект поддержки и развития малых украинских производителей "Лавка традиций", продукцию которых можно приобрести в "Сильпо" и деликатес-маркетах Le Silpo. Входит в одну из крупнейших торгово-промышленных групп Украины Fozzy Group. "Cильпо" — один из немногих в мире крупных сетевых продуктовых ритейлеров, который создает индивидуальный тематический дизайн для каждого магазина. В прошлом году три дизайнерские супермаркета "Cильпо" вошли в Europe's Finest Store 2019 — топ-25 лучших инновационных дизайнов европейских магазинов по версии European Supermarket Magazine.