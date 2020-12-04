В Китае создали квантовый суперкомпьютер

Китайские ученые создали прототип квантового компьютера, который способен обрабатывать данные в 10 млрд раз быстрее 53-кубитного устройства от Google, передает журнал Science.

Как отмечает издание, суперкомпьютер под названием Jiuzhang состоит из массива оптических устройств, которые перемещают фотоны вокруг себя.

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Аппарат включает источники света, сотни светоделителей, десятки зеркал и множество фотонных детекторов. В ходе тестов достигнуты значения до 76 фотонов.

За 200 секунд устройство может выполнить вычисление, на которое у обычного компьютера ушло бы более полумиллиарда лет, отмечает ForkLog.

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Это событие ученые назвали "квантовым превосходством" — ранее его удалось достичь в 2019 году на суперкомпьютере Google.

"Квантовый вычислительный прорыв — это как порог. Это доказывает, что если новый прототип квантового компьютера превосходит самый сильный традиционный в определенных задачах, то прорывы могут произойти и во многих других сферах", — заявил профессор Китайского университета науки и технологий Лу Чаоян.

Работа квантового компьютера основывается на принципе суперпозиции, а вместо битов используются квантовые биты (кубиты).

Некоторые исследователи назвали его реальной угрозой для лежащей в основе криптовалют технологии блокчейн.

Напомним, в июне 2018 года в Юлихском исследовательском центре в Северной Рейн-Вестфалии (Германия) ввели в эксплуатацию самый мощный немецкий суперкомпьютер Juwels.