В Лондоне за $16,8 млн продают три редких спорткара Aston Martin (ФОТО, ВИДЕО)

На выставке Concours, которая состоится в Лондоне на следующей неделе, продадут сразу три уникальных Aston Martin DB5 в модификации Vantage середины 60-х годов прошлого века.

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Как сообщает Car and Driver, эти редкие спорткары прошли глубокую реставрацию, в результате чего автомобили вновь находятся в идеальном внешнем и техническом состоянии.

В частности, по информации британской компании Nicholas Mee & Co., специализирующейся на Aston Martin, автомобилям вернули оригинальные цвета кузовов, а также восстановили технические агрегаты.

Все три авто оценили в $5,6 млн, а за каждый Aston Martin DB5 Vantage в ходе аукциона планируют выручить до $7,8 миллионов.

В издании напомнили, что Aston Martin DB5 образца 60-х годов прошлого века получил известность благодаря тому, что был одним из автомобилей знаменитого киношпиона Джеймса Бонда.

При этом, за рулем Остин Мартина побывали сразу несколько актеров. В то же время, ни одному из агентов 007 не управлял редкими модификациями Vantage, которые оборудовали более мощными двигателями. Именно такие Aston Martin будут представлены на торгах.

На торги выставили один из 40 построенных праворульных DB5 Vantage в кузове купе. Кроме того, с аукциона продадут один из пяти кабриолетов. Самым же редким экземпляром станет единственный в своем роде универсал Aston Martin DB5 Vantage.

Все модели отличаются доработанными двигателями, которые благодаря установке головки блока цилиндров с высокой степенью сжатия и изменению фаз газораспределения выдают мощность в 325 лошадиных сил, что на 43 силы больше, чем у стандартных DB5.

До 100 км/час модифицированные суперкары разгоняются за 6,5 секунд.

Ранее сообщалось, что команда HWA AG распродает гоночные купе Aston Martin Vantage из серии DTM, построенные к сезону 2019 года.

Перед этим стало известно, что руководство Aston Martin договорилось о продаже доли компании канадскому бизнесмену Лоуренсу Строллу, отцу автогонщика Лэнса Стролла и совладельцу команды "Формулы-1" SportPesa Racing Poin