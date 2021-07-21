В Мининфраструктуры собираются ввести требования к водородным электромобилям

В Министерстве инфраструктуры собираются предусмотреть возможность развития в Украине колесных транспортных средств, работающих на водороде.

Как говорится в сообщении ведомства, проект соответствующего приказа об изменениях порядка утверждения конструкции транспортных средств, их частей и оборудования разработал директорат Мининфраструктуры по безопасности на транспорте.

Кроме введения требований к водородным авто документ предусматривает и соответствующие изменения классификации колесных транспортных средств.

Также предусмотрена отсрочка до 1 января 2025 года вступления в силу некоторых требований о соответствии конструкции колесного транспорта новым сериям поправок к правилам Европейской экономической комиссии ООН. В частности, речь идет о конструкции ремней безопасности, устройств освещения и световой сигнализации, зеркал заднего вида и других частей авто.

Замечания и предложения к проекту приказа от физических и юридических лиц или их объединений директорат принимает в течение месяца по адресу 01135, Киев, проспект Победы, 14 или на электронную почту s.irina@mtu.gov.ua.

"На сегодня в Украине отсутствуют требования к водородному транспорту. Речь идет об электрических транспортных средствах на водородных топливных элементах, работающих на сжатом водороде. Проект приказа улучшает нормативно-правовую базу отрасли, включая 134-е и 146-е правила Европейской экономической комиссии ООН", — отмечают в Мининфраструктуры.

По мнению чиновников ведомства, увеличение количества водородных машин, имеющих нулевой уровень выбросов углерода, снизит уровень негативного воздействия на окружающую среду.

Отмечается, что документ позволит ввести не только возможность импорта водородных автомобилей в Украину, но и наладить их производство в Украине, что может послужить толчком для дальнейшего развития водородных технологий.

Напомним также, что "Метинвест" и ДТЭК прорабатывают идею производства "зеленого" водорода с помощью возобновляемых источников электроэнергии.