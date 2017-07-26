В "Мотор Сич" ответили на обвинения Генпрокуратуры

В ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) опровергают озвученную на прошлой неделе генеральным прокурором Юрием Луценко информацию о выявленных в ходе осуществляемых правоохранителями следственных действий по открытым уголовным производствам о нарушении компанией законодательства при операциях с акциями ПАО, а также порядка выполнения гособоронзаказа (ГОЗ), намерены принять меры по защите деловой репутации предприятия.

В распространенном в среду официальном заявлении совета директоров и профсоюзного комитета ПАО компания отмечает: в ходе следственных действий по начатым производствам правоохранителям предоставлены показания, объяснения, справки по поставленным вопросам, а "также истребованы документы в полном объеме".

При этом в заявлении подчеркивается, что "Мотор Сич" в течение всего периода своей деятельности работает в рамках требований законодательства Украины, акцентируя на том, что, неверное, восприятие озвученной главой ГПУ информации "может привести к негативным для предприятия репутационным и экономическим последствиям".

В связи с этим компания уточняет детали упомянутых Луценко уголовных производств.

"Событие, которое расследуется СБУ, связано с возможными, с точки зрения следствия, незаконными действиями должностных лиц общества по подготовке к продаже предприятием своих акций представителям другого государства с целью дальнейшего отчуждения им же уникального технологического оборудования, созданного на предприятии, и уничтожения самого предприятия", — уточняется в заявлении.

В связи с этим в компании акцентируют: утверждение главы ГПУ о незаконности проведенного отчуждения акций, по причине необходимости его согласования "Мотор Сич" как предприятия ОПК с соответствующими государственными учреждения, является ошибочным.

В ПАО напоминают, что с 1994 года "Мотор Сич" является акционерным обществом с частной формой собственности, а его акции — собственностью отдельных физических и юридических лиц. "Оборот таких акций осуществляется через лицензированные финансовые учреждения и не может быть подконтрольным эмитенту — ПАО "Мотор Сич". Владельцы таких акций являются самостоятельными дееспособными участниками рынка ценных бумаг, действующими по своему усмотрению, вправе продавать принадлежащие им акции физическому или юридическому лицу и несут индивидуальную ответственность за совершенные ими сделки", — подчеркивается в заявлении.

Кроме того, уточняют в компании, "Мотор Сич" не является предприятием ОПК, "поскольку распоряжением Кабинета министров Украины от 12.02.2014 года № 70-Р не входит в состав предприятий-участников госконцерна "Укроборонпром".

При этом в официальном заявлении "Мотор Сич" также подчеркивается, что не соответствует действительности и озвученная главой Генпрокуратуры информация "об отказе Антимонопольного комитета Украины от рассмотрения имеющихся в настоящее время заявлений о концентрации пакета акций ПАО "Мотор Сич".

В компании также опровергают озвученную Луценко информацию о разоблачении следствием ГПУ фактов хищения руководством "Мотор Сич" госсредств при выполнении ГОЗ путем завышения цен на двигатели с последующим выводом этих средств через фиктивные структуры.

"Участие "Мотор Сич" в ОПК страны ограничено исключительно выполнением отдельных оборонных заказов, заключение контрактов на которые осуществляется по процедурам, установленным Законом Украины "Об осуществлении государственных закупок". Контроль за выполнением таких контрактов и установлением цен осуществляется государственными органами в порядке, предусмотренном постановлением Кабинета министров Украины от 24.04.2011 года № 464 "Вопросы государственного оборонного заказа". Цена исполнения таких оборонных заказов устанавливается представителями Министерства обороны уже после их фактического выполнения путем проверки и анализа затрат предприятия", — уточняют в "Мотор Сич". При єтом подчеркивают: "Кроме того, предприятием также не устанавливается в самостоятельном порядке цена на продукцию и услуги, которые являются предметом ГОЗ, а принимается (утверждается) на уровне заказчика — Министерства обороны Украины".

"Обвинения в завышении цен на продукцию предприятия не имеют ни юридического, ни фактического основания", — акцентируют в "Мотор Сич".

При этом в компании также уточняют: "Следует понимать, что после поступления государственных (бюджетных) средств на расчетные счета общества в качестве оплаты за предоставленные услуги или выполненные работы по оборонному заказу эти средства перестают быть государственными (бюджетными), право собственности на них переходит к обществу, и разворовать их в качестве государственных невозможно".

Компания также опровергает озвученные генпрокурором и его пресс-секретарем Ларисой Сарган обвинения должностных лиц ПАО в растрате средств "Мотор Сич" путем перечисления на счета ряда предприятий с признаками фиктивности в качестве платы за приобретенные у них предприятием в 2013-2016 гг. ценные бумаги.

Как отмечается в заявлении, в 2013-2016 гг. "Мотор Сич" действительно приобрела через уполномоченных государством юридических лиц, имеющих соответствующие лицензии, путем заключения легальных договоров, по биржевой цене, простые акции и инвестиционные сертификаты ряда предприятий. При этом в компании подчеркивают: ее действия по приобретению этих ценных бумаг в полной мере соответствовали и соответствуют требованиям законодательства.

"На момент заключения этих договоров государственная регистрация предприятий-продавцов ценных бумаг отменена не была, как не отменена и в настоящее время. Предприятия-эмитенты этих ценных бумаг не были лишены права на их эмиссию, размещение и обращение. Эмиссия этих акций и сертификатов в порядке, предусмотренном законодательством, соответствующими государственными органами отменена не была", — поясняют в ПАО, уточняя: приобретенные ценные бумаги учтены на балансе ПАО и являются его материальными активами.

"Деятельность по приобретению и реализации финансовых инструментов, к которым относятся ценные бумаги, является обычной предпринимательской практикой на фондовом рынке Украины, которая проводилась обществом в установленном порядке через лицензированных и контролируемых государством торговцев ценными бумагами", — подчеркивают в компании.

Стратегической целью "Мотор Сич", отмечается в заявлении, является развитие экономики, обеспечение присутствия Украины на мировых рынках высокотехнологичной наукоемкой техники, сохранение и создание новых рабочих мест для стабильности в регионах и стране в целом.

"Учитывая изложенное, ПАО "Мотор Сич" примет все предусмотренные законодательством меры по защите своей чести, достоинства и деловой репутации", — резюмируют в компании.

ПАО "Мотор Сич" — один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира. В настоящее время "Мотор Сич" отрабатывает программу партнерства с китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd, которая предусматривает лицензионное производство украинских авиационных двигателей на мощностях в КНР. Программа партнерства между "Мотор Сич" и Skyrizon включает также инвестиционные планы китайской стороны вложить порядка $250 млн в модернизацию мощностей ПАО "Мотор Сич" в Запорожье.

Как сообщалось, 21 июля пресс-секретарь Генпрокурора Л.Сарган на своей странице в Facebook сообщила, что департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ при оперативном сопровождении Нацполиции выявил схему присвоения средств ПАО "Мотор-Сич" в сумме более 350 млн грн через покупку в 2013-2016 гг. "мусорных" ценных бумаг. По ее словам, завершены обыски на основных объектах и по месту жительства ключевых фигурантов, задействованных в противоправной схеме, вследствие чего изъято $500 тыс. и значительный объем антикварных ценностей, в отношении которых решается вопрос об аресте. Досудебное расследование продолжается, уточнила она.

Позже в тот же день Луценко сообщил, что провоохранители проверяют соответствие законодательству операций с акциями "Мотор Сич", а также порядок выполнения предприятием ГОЗ. При этом глава ГПУ также уточнил: "Никто не назначает подозрения, а тем более виновных".

"Мы должны проанализировать документы…Только после того, как документы будут изучены, мы объявим подозрение", — заявил он.