В ОГХК отрицают причастность к поставкам ильменита в Крым

Объединенная горно-химическая компания заявляет, что не поставляет сырье на территорию оккупированного Крыма.

Об этом говорится в сообщении компании.

"В соответствии с договором между АО "ОГХК" и контрагентом Belanto trade S.r.o. сотрудничество ведется на условиях FCA, определенным в международных правилах логистики Incoterms. Согласно указанным условиям, конечной точкой сбыта продукции определяется город Вольногорск, дальнейшая логистическая цепочка переходит под непосредственную ответственность покупателя", — заявляют в ОГХК.

В компании заявляют, что требуют от всех клиентов соблюдения обязательного условия — запрета проведения любых торгово-экономических операций на санкционным территориях. В случае выявления несоответствия заявленным условиям до подписания соглашения о сотрудничестве или во время выполнения контракта ОГХК берет на себя обязательство прекратить сотрудничество с фирмой-контрагентом без возможности пересмотра решения.

"Специалисты юридического департамента нашего предприятия тщательно проверяют всех потенциальных контрагентов на предмет сотрудничества с санкционными компаниями. Если такие факты выявлены, ни о каком сотрудничестве ОГХК с нарушителями и речи не может быть. Все контракты ОГХК однозначно запрещают следующую перепродажу приобретенной у нас продукции компаниям, находящимся под санкциями — соответствующее неоспоримое условие обязательно указано в договорах. Еще одним условием, которое мы ставим для контрагентов, является добавление аналогичного пункта к дальнейшим контрактам со своими покупателями", — подчеркнул, врио председателя правления ОГХК Артур Сомов.

Напомним, ранее в СМИ неоднократно появлялись сообщения, о том, что ильменит с ОГХК поступает на предприятие "Крымский Титан", находящееся в оккупированном Крыму.

Согласно публикациям, ильименит отгружается чешской компании Belanto и в дальнейшем путем перегрузок с судна на судно кружными путями доставляется Крым.