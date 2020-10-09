В ОПЕК спрогнозировали, когда восстановится мировой спрос на нефть

Восстановление спроса на глобальном нефтяном рынке начнется только в следующем году, а на докризисные уровни (99,8 млн баррелей в сутки) выйдет лишь в 2022 году.

Об этом передает enkorr со ссылкой на ежегодный доклад ОПЕК World Oil Outlook, опубликованный накануне.

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В издании отмечают, что в 2020 году из-за коронавирусной пандемии и связанных с ней карантинных мер спрос на нефть упал на 9 млн баррелей в сутки (б/с). ОПЕК прогнозирует, что в 2021 году спрос вырастет на 7 млн баррелей в день — до 97,7 млн баррелей.

"Это означает, что в следующем году спрос все еще будет на 2 млн б/с ниже уровня 2019 году и на 4,3 млн б/с меньше, чем мы прогнозировали год назад", — говорится в докладе.

Однако, по мнению авторов документа, в 2022 — 2023 годах спрос продолжит расти (на 2,1 и 1,5 млн б/с соответственно). А к 2025 году он на 4 млн б/с превысит уровень 2019 года и составит 103,7 млн б/с. В более долгосрочной перспективе — к 2045 году ОПЕК ожидает роста спроса до 109,1 млн б/с.

Восстановление будет обусловлено возобновлением темпов экономического роста в Индии, Китае, а также ряде других стран Азии, Ближнего Востока и Африки.

Кроме того, отрасли, наиболее пострадавшие от пандемии (авиаперевозки, автотранспорт, промышленность), могут попытаться "наверстать упущенное". Мировой ВВП, по прогнозам, продолжит увеличиваться на 3,3% и 3,4% в 2024 — 2025 годах, что также обеспечит основу для роста спроса на нефть.

При этом, ОПЕК не исключает, что в странах ОЭСР спрос на нефть может не восстановиться, в перспективе до 2025 года потребление нефти в них упадет на 1,1 млн б/с. А в период до 2045 года спрос на нефть в ОЭСР может упасть на 13 млн б/с, до 34,8 млн б/с. Глобальный рост спроса, таким образом, будет обеспечен развивающимися государствами.

Ранее эксперты аналитического агентства IHS Markit в своем обзоре заявили, что главным условием для полного восстановления спроса на нефть является возобновление авиаперелетов и поездок на работу.