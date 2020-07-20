Цены на нефть снова "идут в минус"

Сегодня, 20 июля, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ходе торгов упали в цене до 42,87 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По данным агентства, по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,63%.

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В то же время, цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 40,34 доллара за баррель, потеряв 0,62%.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" — крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе.

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После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен — на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса.

12 апреля страны-члены ОПЕК+, в том числе Россия, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.

Предполагается, что конечное уменьшение добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки. Это соглашение вступило в силу с мая.

На днях государства-члены ОПЕК+ начали смягчать сделку по сокращению добычи, снизив общую квоту на 2 млн баррелей в сутки.

Таким образом, они согласовали снижение общей квоты с нынешних 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) до 7,7 млн б/с в августе и далее до конца года,