В Киеве запуситили онлайн-сервис возврата авто со штрафплощадки

Департамент транспортной инфраструктуры Киевгоргосадминистрации совместно с Национальной полицией и Kyiv Smart City разработали новый сервис для подачи электронной заявки на возврат машины со штрафплощадки.

Об этом заявил директор департамента Валентин Осипов, сообщает пресс-служба КГГА.

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"Вместе с Нацполицией и Kyiv Smart City мы разработали и внедрили сервис, который позволит экономить время водителей и уменьшит очереди в пунктах выдачи на 25-30%. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно ввести данные автомобиля в приложении Kyiv Smart City. На основе этой информации будет создано электронное заявление на возврат авто. Водителю достаточно распечатать заявление и идти сразу на штрафплощадку к представителю полиции, который там же отсканирует заявку и выдаст автомобиль", — рассказал чиновник.

Таким образом, чтобы воспользоваться сервисом необходимо:

- в приложении Kyiv Smart City перейти ко вкладке "Городские сервисы" — "Сервисы водителя" — "Эвакуация" и ввести номер автомобиля;

- во вкладке можно просмотреть все детали эвакуации и доказательную базу с фотоматериалами;

- после того, как будет предоставлена вся информация, сервис сформирует электронное заявление. Если данные внесены до 18:00, заявка будет подтверждена в тот же день. Если после 18:00 — на следующий день, о чем водитель получит уведомление;

- распечатать заявление, подписать его и отправиться на штрафплощадку. Там достаточно показать документ полицейскому и получить свой автомобиль за несколько минут.

В КГГА отметили, что помимо нового сервиса, по просьбе водителей в Киеве также увеличили время работы штрафплощадок в субботу. Теперь в этот выходной день забрать свое авто можно с 09:00 до 17:00.

Как доложили в администрации, в июле 2020 года нарушители правил парковки транспортных средств оплатили в городской бюджет 1,55 млн грн — всего за месяц в Киеве эвакуировали 5585 авто. Ежедневно за нарушение правил парковки инспекторы эвакуировали около 300 автомобилей.

При этом известно, что чаще всего водители останавливались на полосах для велосипедистов или общественного транспорта, на пешеходных переходах, выездах из прилегающих территорий и на перекрестках.

Ранее в Киеве на штрафплощадке, где возвращают эвакуированные автомобили, по адресу улица Набережно-Луговая, 4, возмущенные задержкой процедуры водители вызвали патрули полиции.