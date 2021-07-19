В развитие инфраструктуры киевской Оболони предлагают вложить около 60 млн грн

Такие инвестиционные обязательства перед районом девелопер берет на себя в дополнение к своему коммерческому проекту. Компания-застройщик планирует возвести на месте спорткомплекса "Аквариум" многофункциональный комплекс, который будет включать несколько многоэтажек, спортивно-оздоровительный комплекс с бассейнами и СПА.

Об этом представитель инвесторов, Сергей Очинников, сообщил в интервью Mind.ua.

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Реализация проекта станет возможной, если депутаты Киевсовета поддержат ДПТ на сессии. Напомним, что на прошлой неделе комиссия Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений поддержала новый детальный план развития территорий (ДПТ) столичного массива Оболонь в границах ул. Северной, Оболонского проспекта, ул. Приречной, проспекта Героев Сталинграда и ул. Маршала Малиновского.

Этот ДПТ останавливает тренд превращения Оболони в Харьковский массив, где существует большая проблема с паркоместами. Уже сейчас потребность Оболони в машиноместах составляет 14,3 тыс., а есть только 10,9 тыс. И это без учета потребностей жителей пригорода Киева, которые доезжают до станции метро "Героев Сталинграда" и оставляют свои автомобили на обочинах и во дворах микрорайона. В рамках ДПТ предполагается увеличение паркомест на первом этапе до 16 тыс., а на втором — до 21 тысячи.

Плотность застройки увеличивается только на 2%, но в детальном плане предусмотрено появление в районе трех новых детских садов, реконструкция двух школ и еще одного садика.

Реконструировать одну из этих школ и детский сад планирует именно ООО "Интерспорт", подчеркнул в интервью Сергей Овчинников.

"У нас (нашего проекта — ред.) есть "соседи" — гимназия "Потенциал" и детский садик №660. В районном бюджете на их реконструкцию денег нет. В результате нашего общения с районной администрацией, были определены работы, необходимые к выполнению. Поэтому мы за свой счет проведем ремонт столовой, санузлов, благоустроим детские площадки в детском садике. А в гимназии предполагается ремонт актового зала, столовой и реконструкция стадиона", — отметил представитель инвестора. Напомним, с просьбой о чистке и благоустройстве озеро Белое жители Оболони обращались в Киевсовет еще в 2019 году.

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Проект ООО "Интерспорт" включает также благоустройство озера Белое: монтаж фонтана на воде, обустройство набережной, установку освещения, очистку пляжа. "Также будет упорядочена зеленая зона, примыкающая к озеру, что потребует высадки более 2000 новых деревьев и кустарников. Мы хотим, чтобы озеро стало современным местом отдыха всех жителей района", — отметил Сергей Овчинников.

По его словам, в инфраструктуру района намерены инвестировать не менее 60 млн грн. Заказчиком и балансодержателем вышеуказанных работ будут коммунальные предприятия Киева, районная государственная администрация, департамент экономики и инвестиций КМДА. "Мы – только участник разработки, инвестор", — подчеркнул представитель компании.

Ранее подобные проекты реализовывались за счет обязательных паевых взносов в местные бюджеты от застройщиков. Однако с нового года паевые взносы полностью отменены на законодательном уровне.

Несколько лет назад ООО "Интерспорт" приобрело спорткомплекс "Аквариум" со всеми объектами по ул. Героев Сталинграда, 45, в Киеве, с договором долгосрочной аренды земельного участка под ним. Инвестиционный проект предполагает полный демонтаж устаревшего спорткомплекса. На этом участке застройщик планирует возвести три жилых здания. В проект входит также водноспортивный комплекс общей площадью 6000 кв. м, который будет доступен по абонементам всем желающим.

Инвесторы также предполагает проложить новые инженерные коммуникации для своих объектов и подключить их к магистральным сетям, чтобы избежать перегрузки сетей в микрорайоне, отмечает Сергей Овчинников. На это в бюджете проекта предусмотрено "несколько десятков миллионов гривен".