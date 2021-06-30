ФГВФЛ после трех лет безуспешных попыток продал 113 га на Оболони под застройку

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 30 июня продал на электронном аукционе в системе "Prozorro.Продажи" земельный участок под строительство в районе улиц Озерной, Северной и Богатырской на Оболони в Киеве площадью 113,5 га.

Данный актив принадлежит Родовид Банку, находящемуся в состоянии ликвидации. Участок предназначен для строительства, а также эксплуатации и обслуживания жилых домов и социально-культурных объектов.

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Победителем торгов признано ООО "Лентимекс Украина" (Киев), предложившее цену, соответствующую стартовой — 370 млн грн.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, эта компания с уставным капиталом 20 тысяч грн была создана менее двух недель назад — 18 июня 2021 года. Основным видом ее деятельности указана покупка и продажа собственной недвижимости.

Учредителем компании указана словацкая Lentimex spol. s.r.o., а директором и одновременно конечным бенефициаром житель Запорожья Антон Колесник. В свою очередь, владельцами Lentimex являются Иван Проппер (65%) и Мартин Липтай (35%).

По данным на сайте компании, она была создана в 1997 году, основным направлением ее деятельности стала продажа конвейерных лент, резинотехнических изделий и сырья для металлургической, энергетической и химической промышленности. В последующие годы на первый план постепенно вышли сделки по торговле минеральным сырьем (железной рудой, концентратами и углем из Украины и России), также компания занялась торговлей электродвигателями, промышленной арматурой и насосами для теплоэлектростанций, прежде всего в странах бывшего СССР.

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Напомним, что данный участок уже многократно выставлялся на торги, но до сих пор продать его не удавалось. Впервые он был выставлен на продажу еще 2 августа 2018 года.

Ранее, в феврале 2018 года, этот участок удалось вернуть в собственность ликвидируемого "Родовид Банка" от компании "Баски Плюс — 2004 год", которую связывали с олигархом Дмитрием Фирташем и которая в свое время передала его банку в залог под получение финансирования.

Участок был продан данной компании властями Киева за 1 млрд грн еще в 2007 году. Компания намеревалась инвестировать в его застройку около 1,5 млрд долларов.