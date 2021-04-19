Бизнес 1 час назад

В Румынии открылся первый бар львовской сети "Пьяная вишня"

До этого сеть была представлена за границей только тремя заведениями в Польше и одним в Молдове

Фото: Facebook/Андрій Худо
Фото: Facebook/Андрій Худо
Фото: Facebook/Андрій Худо
Фото: Facebook/Андрій Худо
Фото: Facebook/Андрій Худо
Фото: Facebook/Андрій Худо
Фото: Facebook/Андрій Худо
Фото: Facebook/Андрій Худо

Сеть винных баров-магазинов "Пьяная вишня", где подают одноименную настойку, пополнилась первым заведением в Румынии.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook владелец львовского холдинга !Fest Андрей Худо.

Кратко и по делу в Telegram

"Открыли бизнес в Румынии. Первый проект, конечно, — "Пьяная вишня" в столице страны Бухаресте. Для меня в бизнесе особый кайф, когда мы экспортируем свои концепты за пределы Украины! Приветствия и благодарность команде и партнерам", — написал он.

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Бар расположен в старом центре города по адресу: strada Covaci, 3. Кроме Бухареста, "Пьяная вишня" на сегодня также представлена за границей в трех городах Польши (Варшава, Краков и Вроцлав), а также в Кишиневе.

В Украине заведения сети работают в Киеве (9), Львове (4), Харькове (3), Одессе (2), Черновцах, Трускавце, на курорте "Буковель", Белой Церкви, Запорожье, Днепре, Виннице, Житомире и Полтаве.

Помимо "Пьяной вишни", в холдинг !Fest входят, в частности, сети заведений "Львівські пляцки", "Львівська майстерня шоколаду", львовский ресторан "Криївка", Мазох-Cafe и кафе "Львівська копальня кави".

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