В Румынии открылся первый бар львовской сети "Пьяная вишня"

Сеть винных баров-магазинов "Пьяная вишня", где подают одноименную настойку, пополнилась первым заведением в Румынии.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook владелец львовского холдинга !Fest Андрей Худо.

"Открыли бизнес в Румынии. Первый проект, конечно, — "Пьяная вишня" в столице страны Бухаресте. Для меня в бизнесе особый кайф, когда мы экспортируем свои концепты за пределы Украины! Приветствия и благодарность команде и партнерам", — написал он.

Бар расположен в старом центре города по адресу: strada Covaci, 3. Кроме Бухареста, "Пьяная вишня" на сегодня также представлена за границей в трех городах Польши (Варшава, Краков и Вроцлав), а также в Кишиневе.

В Украине заведения сети работают в Киеве (9), Львове (4), Харькове (3), Одессе (2), Черновцах, Трускавце, на курорте "Буковель", Белой Церкви, Запорожье, Днепре, Виннице, Житомире и Полтаве.

Помимо "Пьяной вишни", в холдинг !Fest входят, в частности, сети заведений "Львівські пляцки", "Львівська майстерня шоколаду", львовский ресторан "Криївка", Мазох-Cafe и кафе "Львівська копальня кави".