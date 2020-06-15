В Сеть слили фото Lexus IS четвертого поколения (ФОТО, ВИДЕО)

Издание Car Advice опубликовало официальные фотографии Lexus IS четвертого поколения.

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Как сообщает "Мотор", снимки попали в интернет за сутки до премьеры — дебют модели состоится во вторник, 16 июня.

На фото запечатлена версия IS 350 со спортивным пакетом F Sport.

Дизайн нового Lexus IS выдержан в том же стиле, что и модели LS и LC.

Новинка обзавелась массивной хромированной окантовкой окон, модернизированной оптикой и низкопрофильными покрышками Bridgestone Potenza, которые, по всей видимости, входят в пакет F Sport.

По предварительным данным, со сменой поколения IS не переедет на новую платформу, общая архитектура салона и компоновка моторного отсека останутся прежними.

По предварительным данным, IS 350 сохранит 3,5-литровый атмосферный V6, который на модели нынешнего поколения выдает 315 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента.

Ожидается, что для топовой версии будет доступен полный привод.

Основным рынком для Lexus IS станет США, в то время как европейская линейка бренда будет состоять из кроссоверов.

Напомним, в ноябре прошлого года в автосалоне в Гуанчжоу состоялась мировая премьера первого серийного автомобиля Lexus с нулевым уровнем выбросов.