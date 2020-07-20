Транспорт 1 час назад

В SkyUp сменился гендиректор

С 17 июля официально прекратила сотрудничество с Евгением Хайнацким

Фото: SkyUp Фото: SkyUp
Фото: SkyUp

В руководстве украинской авиакомпании SkyUp Airlines произошли изменения — Евгений Хайнацкий больше не является ее генеральным директором.

Как пишет ЦТС, в конце прошлой недели в пресс-службе перевозчика заявили, что компания с 17 июля официально прекратила сотрудничество с Евгением Хайнацким.

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"Исполняющим обязанности генерального директора назначен Дмитрий Сероухов, генеральный директор Join UP! и с 2019 года советник генерального директора SkyUp. В течение переходного периода Дмитрий одновременно будет руководить обеими компаниями", — проинформировали в SkyUp.

В компании также отметили, что работа перевозчика продолжится в обычном режиме.

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"В ближайшее время компания представит программу дальнейшего развития в условиях посткарантинных реалий пассажирских авиаперевозок и обновленную команду", — добавили в SkyUp Airlines.

Евгений Хайнацкий возглавлял авиакомпанию с 2017 года. О причинах расторжения трудовых отношений с топ-менеджером в компании не сообщили. 

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