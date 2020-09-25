В СНБО пообещали взять на учет всех пользователей "ВКонтакте"

Всех пользователей запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" сосчитают правоохранители. Об этом во время презентации Глобального центра взаимодействия в киберпространстве заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент Delo.ua.

"Я бы хотел обратить внимание пользователей ресурса, который запрещен. Это должна быть их ответственность, зачем они это делают и для чего. Дело в том, что сейчас… все они будут на учете пребывать. И если они дальше будут распространять российский контент на территории страны, то будут иметь определенные проблемы непосредственно с нашей полицией и нашими силовыми структурами", — сказал Данилов.

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По его словам, российская соцсеть сейчас доступна в Украине — а с 12 сентября в нее можно зайти через мобильное приложение — потому что разработчики сумели обойти блокировку путем быстрого изменения прокси-сервером.

"У нас, согласно законодательству о санкциях, "Вконтакте" не имеет права работать на территории страны… В стране есть институты, которые за это отвечают. Считаем, что в ближайшее время с помощью наших зарубежных партнеров, этот вопрос будет решен", — сказал секретарь СНБО.

Напомним, 12 сентября запрещенная в Украине соцсеть "ВКонтакте" сообщила, что смогла обойти блокировку.

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На это отреагировали в Минкульте: чиновники заявили, что взяли проблему в работе и решают ее совместно с СНБО. В частности, просят Google, Apple и Huawei убрать мобильное приложение для пользователей из Украины.

Запрет на "ВКонтакте" действует с 2017 года.

В 2020 году Владимир Зеленский продлил санкции против соцсети и еще ряда сайтов и ресурсов из РФ на срок от 1 до 3 лет.

В авторском материале Delo.ua объясняло, несет ли пользователь ответственность за использование запрещенной соцсети.