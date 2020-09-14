"ВКонтакте" обошел блокировку: как отреагировали власти Украины и что грозит пользователям

Представители российской социальной сети "ВКонтакте" заявили, что им удалось обойти блокировку в Украине, и теперь ресурс снова доступен пользователям. Правда, только через обновленную версию мобильного приложения. Но на практике с доступом к соцсети все еще есть проблемы — при попытке входа система сообщает о "неизвестной ошибке".

Что происходит?

О том, что разработчикам соцсети удалось частично обойти многолетнюю блокировку в Украине, в компании на днях сообщили всем зарегистрированным пользователям.

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В разосланном им письме говорится, что разработчики добавили в приложение прокси (сервер-посредник, при помощи которого запрос идет не напрямую на заблокированный домен) и это позволит пользоваться им без ограничений. Достаточно всего лишь его обновить.

Скриншот письма от разработчиков "ВКонтакте"

Впрочем, на практике при попытке зарегистрироваться в соцсети или войти в существующий аккаунт через обновленное мобильное приложение система сообщает о "неизвестной ошибке".

При попытке зарегистрироваться в приложении система сообщает о "неизвестной ошибке"

Что касается использования десктопной версии "ВКонтакте", то с ней ситуация не изменилась — для того, чтобы получить доступ к соцсети, нужно использовать специальные программы, позволяющие обойти блокировку, например, VPN.

Как давно заблокирован "ВКонтакте" ?

Решение о запрете использования российский соцсетей, ресурсов и ряда сервисов принял еще пятый президент Петр Порошенко. Изначально указ, который он подписал 15 мая 2017 года, действовал три года. 15 мая 2020 года запрет продлил президент Владимир Зеленский.

Всего в санкционном списке Украины 1 228 физических и 468 юридических лиц. Кроме "Вконтакте", в нем разработчики российских антивирусов Kaspersky Lab, Dr. Web, всех ресурсов "Яндекса", включая "Кинопоиск", программного обеспечения ABBYY и 1С, Mail.ru и "Одноклассников". Доступ к ресурсам и сервисам этих компаний заблокирован интернет-провайдерами.

Решение о блокировке украинским обществом было принято неоднозначно, и часть украинцев продолжила использовать ресурсы с помощью VPN и других способов обойти блокировку.

Реакция власти

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что поручил проверить информацию об обходе соцсетью "Вконтакте" блокировки и определить меры противодействия ей, сообщает "УП".

"Проблема проникновения дезинформации, которая исходит из "ВКонтакте" или российских телеканалов действительно весомая. Мы несколько раз встречались в СНБО (Совет национальной безопасности и обороны — Delo.ua) по этому поводу, есть план мероприятий. Надеюсь, он будет реализован, — заявил он, — Относительно "ВКонтакте". Я попросил сегодня, как мы узнали об этой информации, проверить, действительно ли это реалистично, и что можно сделать, какие решения принять, чтобы противодействовать этой истории".

По мнению министра, проблема противодействия врагу в гибридной войне не сводится только к запретам, а должна решаться за счет просвещения и медиаграмотности.

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Если я буду пользоваться ВКонтакте меня посадят в тюрьму?

Иван Городиский, член Ассоциции юристовУкраїни и директор-основатель школы права УКУ, говорит, что собственно для пользователей такой ответственности не предусмотрено.

"Ответственность может наступить только в том, случае, если пользователи используют "Вконтакте" с целью совершения преступных действий: например, деятельности по подрыву суверенитета Украины, торговли наркотиками или что-то вроде этого. В случае, если такие факты имеют место пользователь может быть привлечен к ответственности. Такие дела находятся в ведении киберполиции. В том случае, если имеет место исключительно пользования как интернет-сервисом, даже с использованием VPN, ответственность не наступает", — говорит эксперт.

Юрист напоминает — интернет-провайдеры, которые предоставляют такой доступ несмотря на запреты на государственном уровне могут быть привлечены к ответственности, что, собственно, и неоднократно имело место

А может ли Украина наказать разработчиков?

"Правоохранительные органы Украины могут возбудить уголовное дело против Вконтакте и его работников, совершивших действия направленные на нарушение законодательства Украины. Конечно, в этом случае нужно будет еще доказать имело ли место нарушение и осуществить надлежащую квалификацию. В то же время, учитывая, что в Украине офис Вконтакте был закрыт еще в 2017 году, то эти лица 100% находят за рубежом, предположительно в России, и привлечь их к ответственности за пределами Украины будет достаточно сложно", — резюмирует Иван Городиский

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский снял антироссийские санкции с 12 компаний, работающий в сфере IT. В частности, речь идет о компаниях "Парус-Спецпроект", "Парус-2", "Парус-Впровадження", "Парус-Мисто", "Парус-Прикарпатье", "Парус-Донбасс", "Центр информационных технологий "Парус-Единение", "Южный Парус" и ООО "Парус-Лев".