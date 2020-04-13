В США разработали Land Rover с двигателем от Chevrolet и мини-баром в багажнике (ФОТО)

Ателье E.C.D. Automotive Design разработало необычный проект на базе Land Rover Defender.

Как сообщает "Мотор", американские тюнеры, специализирующиеся на модернизации "Дефендеров", установили под капот внедорожника двигатель от суперкара Chevrolet Corvette, а в багажник — мини-бар с набором бокалов для пикника.

В издании отмечают, что в рамках проекта Project Rowdy двигатель Land Rover Defender был заменен на 6,2-литровый V8 семейства LS3. Агрегат выдает 565 лошадиных сил. Таким же мотором, в частности, оснащается американский суперкар Chevrolet Corvette.

Помимо этого, Defender "обули" в 18-дюймовые колесные диски с покрышками BF Goodrich All-Terrain, а кузов автомобиля защитили развитым наружным каркасом безопасности.

Подвеска внедорожника стала пневматической, причем это собственная разработка ателье.

Интерьер "Дэфа" дополнили кожаной отделкой приборной панели и дверных вставок, а также винтажным рулевым колесом и спортивными сидениями Recaro.

Еще одним необычным дополнением модернизированного Land Rover, является наличие в багажном отсеке специального кофра, в котором американские тюнеры расположили набор оригинальных бокалов и другую посуду, которая может пригодиться для пикника на природе.

Напомним, компания Land Rover разрабатывает новую технологию, которая позволит дистанционно управлять автомобилем на особенно трудных внедорожных участках.