Транспорт 50 минут назад

В США разработали Land Rover с двигателем от Chevrolet и мини-баром в багажнике (ФОТО)

Под капот внедорожника установили двигатель от суперкара Chevrolet Corvette, а в багажник — мини-бар с набором бокалов для пикника

В США разработали Land Rover с двигателем от Chevrolet и мини-баром в багажнике (ФОТО) В США разработали Land Rover с двигателем от Chevrolet и мини-баром в багажнике (ФОТО)
Фото: Мотор

Ателье E.C.D. Automotive Design разработало необычный проект на базе Land Rover Defender.

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Как сообщает "Мотор", американские тюнеры, специализирующиеся на модернизации "Дефендеров", установили под капот внедорожника двигатель от суперкара Chevrolet Corvette, а в багажник — мини-бар с набором бокалов для пикника.

В издании отмечают, что в рамках проекта Project Rowdy двигатель Land Rover Defender был заменен на 6,2-литровый V8 семейства LS3. Агрегат выдает 565 лошадиных сил. Таким же мотором, в частности, оснащается американский суперкар Chevrolet Corvette.

Помимо этого, Defender "обули" в 18-дюймовые колесные диски с покрышками BF Goodrich All-Terrain, а кузов автомобиля защитили развитым наружным каркасом безопасности.

Подвеска внедорожника стала пневматической, причем это собственная разработка ателье.

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Интерьер "Дэфа" дополнили кожаной отделкой приборной панели и дверных вставок, а также винтажным рулевым колесом и спортивными сидениями Recaro.

Еще одним необычным дополнением модернизированного Land Rover, является наличие в багажном отсеке специального кофра, в котором американские тюнеры расположили набор оригинальных бокалов и другую посуду, которая может пригодиться для пикника на природе.

Напомним, компания Land Rover разрабатывает новую технологию, которая позволит дистанционно управлять автомобилем на особенно трудных внедорожных участках.

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