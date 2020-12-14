В суд передали дело против директора Днепровского метрополитена

Днепропетровская областная прокуратурая утвердила и передала в суд обвинительный акт в отношении директора коммунального предприятия "Днепровский метрополитен" Андрея Лепешкина. Как отмечается в сообщении прокуратуры, ему инкриминируют часть 2 статьи 367 Уголовного кодекса (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Установлено, что в июле 2016 между КП и акционерным обществом был заключен контракт на завершение строительства метро. По данным следствия, директор КП, достоверно зная, что подрядчик отстает от графика выполнения работ, подписал изменения в контракт, которыми позволил предприятию получать денежные средства независимо от факта выполнения работ.

В результате таких действий в 2018-2019 годах подрядчику были перечислены бюджетные средства в сумме более 270 млн грн за работы, которые фактически не выполнялись. Кроме того, после подписания указанных изменений из договора были безосновательно исключены работы, которые уже были выполнены и оплачены государством в 2012 году на общую сумму более 14 млн грн.

В октябре 2019 года бездействие должностного лица во время строительства метрополитена привела к чрезвычайной ситуации — частичному разрушению здания общежития НТУ "Днепровская политехника", который находится рядом с объектом строительства.

Из-за нарушения государственных строительных норм и правил, а также длительной неконсервации технологических объектов на территории жилого здания произошло проседание фундамента общежития. Как следствие, общежитие находится в аварийном состоянии, все его жители были эвакуированы, а университету нанесен ущерб в размере более 16 млн грн. При этом отмечается, что на сегодня указанная сумма уже возмещена в полном объеме.

Отметим, что в сентябре Лепешкина отстранили от занимаемой должности по иску прокуратуры. Достройкой же Днепровского метро занимается турецкая компания Limak.

Напомним также, что в октябре 2019 года Служба безопасности Украины объявила Лепешкину о подозрении в растрате имущества (часть 5 статьи 191) и в служебном подлоге (часть 2 статьи 366 УК). Выяснилось, что в конце 2017 года КП купило под видом новог оборудование времен СССР, непригодное для использования в механообрабатывающем процессе. Сумма контракта составила 2,6 млн грн, хотя реальная стоимость закупленного "металлолома" была от силы 100 тысяч грн.